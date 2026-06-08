El Papa tildó de "plaga" los abusos sexuales y pidió responder con "justicia y reparación"

El papa León XIV lanzó el lunes un contundente mensaje a los obispos españoles sobre la necesidad de afrontar los casos de abusos sexuales en el seno de la Iglesia durante su visita a la sede de la Conferencia Episcopal Española (CEE), en Madrid.

En uno de los pasajes más significativos de su intervención, el pontífice calificó este problema como una “plaga” y reclamó una respuesta firme por parte de la Iglesia, reportó Euronews.

Subrayó que quienes sufrieron estas situaciones deben ser el centro de cualquier actuación y defendió que “cada persona herida debe poder encontrar escucha sincera, protección y cambios reales de sanación”.

El Papa situó además esta responsabilidad más allá de la jerarquía eclesiástica y apeló al conjunto de los fieles para implicarse en la respuesta a esta crisis, dice el informe.

En este sentido, afirmó que toda la comunidad católica está llamada a actuar frente a esta realidad. “La comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado”, señaló ante los obispos.

Reunión con víctimas de abusos sexuales por miembros del clero

Por otra parte, León XIV recibió este lunes en Madrid a seis víctimas de abusos cometidos por miembros del clero en España, según informó el Vaticano confirmó RTVE.

El pontífice les aseguró su “cercanía y la de toda la comunidad eclesial” y su “compromiso de garantizar que las propuestas recibidas sirvan de base para futuros esfuerzos”. También, que la Iglesia “pueda ser verdaderamente un lugar seguro y espiritualmente sano, donde las heridas encuentren consuelo y sanación”.

El encuentro, que ha generado fuerte controversia por las críticas de asociaciones de víctimas que no han sido invitadas, tuvo lugar en la sede de la Nunciatura Apostólica y duró casi una hora.

La Santa Sede indicó que “cada uno de los presentes”, basándose en sus “propias y dolorosas experiencias personales”, le ofreció al Papa “propuestas para que la respuesta de la Iglesia ante estos trágicos casos sea más eficaz”.

Cerca de 430 víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia han acudido ya a la Oficina para el Reconocimiento y la Reparación en los casi dos meses que lleva activa, recordó el diario El Mundo.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, destacó el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la Iglesia el pasado mes de marzo. Puso de relieve que desde el pasado 15 de abril, cuando se activó dicha oficina, son ya unas 430 las personas que “han acudido al sistema estatal de reparación de las víctimas”, dejando claro que “está funcionando”. Explicó que, posteriormente, será el Defensor del Pueblo quien “tomará la decisión” sobre las posibles indemnizaciones a cada una de las víctimas.