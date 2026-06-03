La Scaloneta mostró sus cartas en Kansas: práctica abierta, ausencias y un posible once con novedades

La cuenta regresiva para el Mundial sigue avanzando y la Selección Argentina dio un nuevo paso en su preparación en Kansas. Este jueves, el plantel conducido por Lionel Scaloni llevó adelante una práctica especial: por primera vez desde su llegada a Estados Unidos, los trabajos pudieron seguirse en vivo a través de la televisión, permitiendo observar algunos detalles del día a día albiceleste.

La actividad comenzó en horas de la tarde y se desarrolló bajo un cronograma adaptado a las altas temperaturas de la ciudad norteamericana. El cuerpo técnico decidió retrasar el inicio de los trabajos para evitar el momento de mayor calor y optimizar las condiciones físicas de los futbolistas.

Uno de los aspectos que más llamó la atención durante los primeros minutos del entrenamiento fue la presencia de varios jugadores trabajando de manera diferenciada. Gonzalo Montiel, Nahuel Molina y Nicolás Paz realizaron ejercicios específicos y tareas físicas apartados del resto del grupo mientras continúan recuperándose de distintas molestias.

Aunque la situación de los tres es seguida de cerca por el cuerpo técnico, en el entorno de la Selección mantienen expectativas positivas respecto de su evolución y de sus posibilidades de llegar en condiciones a la Copa del Mundo.

Mientras tanto, Scaloni continúa ajustando detalles de cara al amistoso frente a Honduras, un compromiso que servirá para sacar conclusiones importantes antes del estreno mundialista. El encuentro también permitirá observar algunas variantes que el entrenador viene evaluando en los entrenamientos.

La práctica se desarrolló entre trabajos de gimnasio y ejercicios en el campo de juego, con acceso limitado para los medios de comunicación durante los primeros minutos. Aun así, las imágenes permitieron empezar a descifrar algunos movimientos y ensayos tácticos en una etapa clave de la preparación.

Con Lionel Messi trabajando junto al grupo y la expectativa puesta en la conformación del equipo titular, la Selección transita sus últimos días de ajustes antes de afrontar los desafíos más importantes de la temporada. Cada entrenamiento comienza a ofrecer señales sobre el once que buscará representar al país en la máxima cita del fútbol mundial.

Live Blog Post El once que probó Scaloni para el amistoso con Honduras Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lautaro Martínez y José Manuel López

Live Blog Post La noticia del día: Dibu Martínez titular en el debut mundialista La buena pasó por el arquero del Aston Villa. Dibu evoluciona correctamente de la fractura en el dedo anular de la mano derecha, su hueso está soldando correctamente y, pese a que continuará con la zona inmovilizada y el vendaje, su presencia ante Argelia no corre riesgo. Eso sí, no formará parte de ninguno de los amistosos para continuar con su recuperación.

Live Blog Post Las primeras imágenes de Lionel Messi: Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/2062317306332557819&partner=&hide_thread=false ¡HOLA, CAPITÁN! MESSI y el primer entrenamiento abierto de la #SelecciónArgentina en Kansas City de cara al inminente Mundial. pic.twitter.com/QAM05Pl8Sr — TyC Sports (@TyCSports) June 3, 2026

Live Blog Post Honduras, amistoso pre Mundial: Si bien la primera cita será este sábado ante Honduras, amistoso que Scaloni utilizará como plataforma de prueba para darle minutos a varios jugadores y ganar rodaje, similar a lo que ocurrirá el próximo martes contra Islandia, el gran objetivo de estos días es recuperar soldados para el debut con Argelia.

Live Blog Post Los primeros movimientos del plantel Albiceleste: El grupo de lesionados trabajó aparte del resto del plantel. Se trató de Gonzalo Montiel, Nahuel Molina y Nicolás Paz, quienes trotaron e hicieron trabajos precompetitivos por su cuenta, alejados del grueso del plantel mientras avanzan con sus recuperaciones. Por el momento hay optimismo para que puedan estar en la Copa del Mundo, pero el cuerpo técnico seguirá de cerca sus avances en lo físico.