La Scaloneta mostró sus cartas en Kansas: práctica abierta, ausencias y un posible once con novedades

La cuenta regresiva para el Mundial sigue avanzando y la Selección Argentina dio un nuevo paso en su preparación en Kansas. Este jueves, el plantel conducido por Lionel Scaloni llevó adelante una práctica especial: por primera vez desde su llegada a Estados Unidos, los trabajos pudieron seguirse en vivo a través de la televisión, permitiendo observar algunos detalles del día a día albiceleste.
El once que probó Scaloni para el amistoso con Honduras
Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lautaro Martínez y José Manuel López