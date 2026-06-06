EN VIVO: Colapinto quedó afuera en Q2 y largará 14° en Mónaco

La clasificación del Gran Premio de Mónaco dejó un sabor agridulce para Franco Colapinto. El joven piloto argentino quedó eliminado en la Q2 y finalizó 14°, por lo que deberá afrontar la carrera desde la séptima fila de la parrilla. En un circuito donde adelantar resulta extremadamente complicado, la posición de largada adquiere una importancia fundamental para las aspiraciones de cada competidor.
Los eliminados en la Q2
11- Alexander Albon (Williams)
12- Carlos Sáinz Jr. (Williams)
13- Nico Hulkenberg (Audi)
14- Franco Colapinto (Alpine)
15- Arvid Lindblad (Racing Bulls)
16- Gabriel Bortoleto (Audi)