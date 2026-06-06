sábado 6 de junio 2026
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EN VIVO: Colapinto quedó afuera en Q2 y largará 14° en Mónaco

Franco Colapinto terminó 19° en la tercera práctica libre del Gran Premio de Mónaco antes de la clasificación.

Franco Colapinto terminó 19° en la tercera práctica libre del Gran Premio de Mónaco antes de la clasificación.

El piloto argentino no logró superar la segunda tanda de clasificación y partirá desde el 14° puesto en el Gran Premio de Mónaco. Mostró un rendimiento competitivo durante el fin de semana, aunque no le alcanzó para meterse entre los diez mejores de una de las clasificaciones más exigentes del calendario.

Por Agencia NA

EN VIVO

La clasificación del Gran Premio de Mónaco dejó un sabor agridulce para Franco Colapinto. El joven piloto argentino quedó eliminado en la Q2 y finalizó 14°, por lo que deberá afrontar la carrera desde la séptima fila de la parrilla. En un circuito donde adelantar resulta extremadamente complicado, la posición de largada adquiere una importancia fundamental para las aspiraciones de cada competidor.

Pese a no conseguir el pase a la instancia decisiva, Colapinto volvió a mostrar solidez en uno de los trazados más desafiantes de la Fórmula 1. Ahora, el objetivo estará puesto en aprovechar cualquier oportunidad durante la carrera para avanzar posiciones y sumar experiencia en las estrechas calles del Principado, escenario que históricamente pone a prueba la precisión y el talento de los pilotos.

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Los eliminados en la Q2

11- Alexander Albon (Williams)

12- Carlos Sáinz Jr. (Williams)

13- Nico Hulkenberg (Audi)

14- Franco Colapinto (Alpine)

15- Arvid Lindblad (Racing Bulls)

16- Gabriel Bortoleto (Audi)

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Colapinto, eliminado en la Q2

El argentino no logró clasificar a la Q3 y largará decimocuarto en el GP de Mónaco.

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Un ensayo complicado para Colapinto en Montecarlo

La tercera práctica libre no fue sencilla para el argentino.

Durante la tanda sufrió un leve despiste en la zona de la horquilla, uno de los sectores más lentos y técnicos del circuito callejero de Montecarlo.

Aunque no hubo daños en el auto, el incidente le impidió completar una vuelta ideal en un trazado donde cada detalle resulta determinante.

El viernes, Colapinto también había mostrado algunas dificultades para acercarse a los tiempos de punta y había terminado por detrás de Gasly en las dos sesiones de entrenamientos.

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Antonelli lideró la práctica y Ferrari se mostró fuerte

La referencia de la FP3 quedó en manos de Andrea Kimi Antonelli.

El piloto de Mercedes marcó un tiempo de 1:12.720 y fue el más rápido de la sesión.

Detrás se ubicaron las Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton, que completaron los tres mejores registros.

La tanda también tuvo una bandera roja sobre el final luego del accidente de Oliver Bearman, que impactó contra las defensas en el primer sector del circuito.

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A qué hora es la clasificación del GP de Mónaco

La actividad continuará este sábado con la clasificación, una instancia clave en el Principado debido a las dificultades para adelantar durante la carrera.

La sesión comenzará a las 11:00 de Argentina (16:00 de Mónaco).

En un circuito donde la posición de largada suele ser determinante, Colapinto buscará mejorar su rendimiento para intentar avanzar en la grilla y llegar con mejores perspectivas a la carrera del domingo.

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