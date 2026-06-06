EN VIVO: Colapinto quedó afuera en Q2 y largará 14° en Mónaco

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Un ensayo complicado para Colapinto en Montecarlo

La tercera práctica libre no fue sencilla para el argentino.

Durante la tanda sufrió un leve despiste en la zona de la horquilla, uno de los sectores más lentos y técnicos del circuito callejero de Montecarlo.

Aunque no hubo daños en el auto, el incidente le impidió completar una vuelta ideal en un trazado donde cada detalle resulta determinante.

El viernes, Colapinto también había mostrado algunas dificultades para acercarse a los tiempos de punta y había terminado por detrás de Gasly en las dos sesiones de entrenamientos.