Edith, el ángel que está detrás de la única sanjuanina que dirá presente en París

"La infancia de Majo ha sido bastante dura. Quedó sin mamá a los 7 años porque falleció de cáncer y desde ahí la crió su abuela, no sólo a ella, sino también a sus tres hermanos porque ellos quedaron solitos", puso en palabras Edith Quiroga, la tía que hoy es pilar fundamental en su vida. Su condición no fue límite de nada y ella pudo disfrutar de su infancia como cualquier otro niño: "Fue a una escuela de braille un año y después pasó al Colegio Parroquial de Los Desamparados porque fue el único lugar donde la aceptaban. Majo tuvo una vida normal, con sus primos, nunca fue discriminada ni se le hizo diferencias".

¿Sentís que su familia fue clave en su formación? "Siempre tuvo el apoyo de su familia, de los que estamos ahora, de los que no están también. Mi mamá (la abuela de Majo) fue el pie fundamental. Tuvo un bajón con su fallecimiento, pero se levantó, tiene mucha fuerza de voluntad".

En su infancia, Majo incursionó por varios deportes hasta encontrarse con uno que verdaderamente la hiciera sentir plena. Al ciclismo adaptado llegó a través de Willy Quinteros, quien luego se transformó en sus ojos para los entrenamientos en la Ruta. Fueron días de mucho calor, competencias y de logros que la llevaron a tener esta citación tan importante en los Juegos Paralímpicos de París. El asombro hasta donde llegó, aún impacta en el seno de la familia Quiroga que cuenta los días para ver a 'su pequeña' por la televisión por primera vez en el campeonato de los anillos.

Yo no creía que iba a llegar tan lejos. Fue tanto el bajón anímico que tuvo por la muerte de su abuela, que pensé que le iba a truncar mucho el deporte, pero no fue así. Ella se aferró al ciclismo y empezó a brillar más Yo no creía que iba a llegar tan lejos. Fue tanto el bajón anímico que tuvo por la muerte de su abuela, que pensé que le iba a truncar mucho el deporte, pero no fue así. Ella se aferró al ciclismo y empezó a brillar más

Ella siempre nos dijo, 'un día me van a ver en la tele. Yo voy a ser olímpica y me voy a tatuar los anillos de los Juegos'. Todavía no lo puedo creer Ella siempre nos dijo, 'un día me van a ver en la tele. Yo voy a ser olímpica y me voy a tatuar los anillos de los Juegos'. Todavía no lo puedo creer

