Mario Echegaray: cuerpo, alma y voz de la Fiesta Nacional de la Tradición

Tenía 21 años en 1990 cuando el Dr. Alberto Figueroa, en su carácter de presidente del Centro Tradicionalista Buenaventura Luna, lo invitó a sumar su locución y desde entonces no se bajó más: “Acepté gustosa y atrevidamente se podría decir también, pero la cuestión era encarar un desafío. Desde los inicios he tenido la suerte de contar con la compañía de otros grandes locutores como Darío Bence, Horacio Espejo, Ramón Molina y Tata Ahumada, por nombrar algunos”.

“Creo que fue en 1994 cuando hice por primera vez El Fogón de Los Arrieros. Después dejé de hacerlo hasta que en el 2002 lo tomo a modo de proyecto porque me parecía que había que incorporarle alguna serie de novedades, tratar de hacer un aporte que vaya buscando evolución en ese productor artístico. Fue una gran osadía porque tocar un producto tan sensible para la sociedad jachallera no era cosa fácil. Ahora creo que fue un acierto, los cambios fueron del agrado el público. Desde ahí y hasta el día de la fecha sigo trabajando en lo que hace la puesta en escena como director y también en lo que sería la actuación haciendo la parte del recitado”, repasó Echegaray.

Secretos y anécdotas de Mario Echegaray

211.jpg

En cuanto a los secretos que habitan en el mundo de los locutores, Mario se animó a confesar algunos de los que utiliza y que precisamente hacen única su forma de expresarse: “A mí me gusta ir buscando distintas inflexiones. Creo que pasar por empatizar, de tratar de sentir lo que el público siente en ese momento y darle lo que espera para que lo disfrute más”.

“Uno se va ajustando y va tratando al mismo tiempo de proponer lo que como artistas tenemos. Intento hacer de la voz un recurso artístico. Espero que lo que digo y hago sea del agrado de la concurrencia. Se trata de ir cabalgando sobre ese momento y a la par de lo que va imponiendo la noche”, redondeó el también profesor.

La locución en la Fiesta Nacional de la Tradición se trata de ir cabalgando sobre ese momento y a la par de lo que va imponiendo la noche La locución en la Fiesta Nacional de la Tradición se trata de ir cabalgando sobre ese momento y a la par de lo que va imponiendo la noche

Tres décadas y medias dan para cosechar un inconmensurable puñado de anécdotas, pero Mario guarda dos en especial: “Una de las cosas más lindas que me ha pasado ha sido la renovación de la puesta en escena de ‘El Fogón de los Arrieros’ con una serie de efectos muy fuertes. Entre los que puse estuvo lo de la bandera desplegándose a modo de ‘mapping’ mientras sonaba el Himno Nacional Argentino. Fue algo muy doméstico para la época, estamos hablando del 2002. En esa oportunidad yo iba compartiendo el recitado y, por más que sabía la parte en la que aparecía la bandera, se me hizo un nudo en la garganta anticipadamente. Ahí pensé ‘si yo estoy emocionado, me imagino el público viendo desplegarse esa bandera inmensa en el cerro y cantando el himno. Fue uno de los de los momentos más fuertes que he pasado”.

Embed - Fiesta Nacional de la Tradición Edición 62 - Anfiteatro "Buenaventura Luna" 2023 - Sábado 11

“Y en el año 2006 tuve la idea de que viniera a Jáchal Mercedes Sosa, la voz más destacada del folklore argentino en nuestro país y en el mundo como era Mercedes Sosa. Fue un logro muy importante. Ella pidió que su camarín estuviera nutrido de la flora autóctona de Jáchal, como así también artesanías y pinturas jachalleras para poder impregnarse de todo y recién subir al escenario”, completó el cuerpo, alma y voz de la Fiesta Nacional de la Tradición.