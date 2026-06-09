Los tours de compras a Chile cambian de perfil: hay más emprendedores sanjuaninos que viajan para revender

Los tours de compras a Chile atraviesan una etapa de transición. Después del fenómeno masivo que se registró durante 2025, cuando miles de argentinos viajaban al país vecino atraídos por la diferencia de precios, este año la demanda muestra una desaceleración. Sin embargo, en San Juan las agencias aseguran que un nuevo perfil de pasajero gana protagonismo: emprendedores que viajan para comprar mercadería y revenderla en la provincia.







Desde distintas empresas dedicadas a organizar viajes a Santiago coinciden en que el interés por cruzar la cordillera continúa vigente, especialmente para adquirir indumentaria y calzado, rubros que siguen mostrando diferencias importantes de precios respecto al mercado local.







"Con la falta de trabajo y la desocupación que hay hoy en día, muchísima gente está emprendiendo", explicó Emilse Torres, responsable de Travel Santiago. Según relató, entre los pasajeros aparecen cada vez más docentes, policías, enfermeros, kinesiólogos y otros profesionales que aprovechan días libres para viajar, comprar mercadería y generar un ingreso extra.







"Antes eso sucedía más con personas desocupadas o sin un trabajo fijo. Hoy vemos muchos profesionales que emprenden porque el sueldo no les alcanza", señaló.

La ropa de invierno sigue siendo la estrella

Aunque la tecnología mantiene cierta demanda, los artículos más buscados siguen siendo las prendas de vestir y el calzado. La llegada del invierno impulsó especialmente la compra de camperas, abrigos, suéteres y ropa térmica.

"Lo fuerte de Chile siempre fue la indumentaria y más ahora en invierno. Hay mucha diferencia en los precios y además una variedad que acá no se consigue", sostuvo Torres.

En la misma línea, Silvina Aráoz, de Blessed Tour, aseguró que la mayor parte de los pasajeros regresa con bolsas de ropa y zapatillas.







"Indumentaria y calzado son, lejos, lo que más se compra. Tecnología sigue habiendo, pero bastante menos que antes", afirmó.







Según explicó, aunque la brecha de precios ya no es tan marcada como durante el año pasado, todavía existen productos que pueden conseguirse por la mitad de lo que cuestan en Argentina.







"Quizás antes encontrabas diferencias del 300% o 400%. Eso ya no pasa, pero sigue habiendo una ventaja importante. Hoy hablamos de ahorros del 100% o más en muchos artículos", detalló.

El clima, el principal obstáculo

Más allá de la cuestión económica, las agencias coinciden en que el principal problema de esta época del año es la situación climática en alta montaña.







Las nevadas registradas en los últimos días provocaron cierres temporarios del paso internacional Cristo Redentor y obligaron a reprogramar varias salidas.

"Nosotros teníamos un viaje previsto para esta semana y lo pasamos para la próxima porque el paso está cerrado y seguramente continúe así varios días", explicó Torres.

Aráoz también confirmó que debió suspender una salida programada y señaló que durante junio, julio y agosto las empresas trabajan pendientes de los reportes meteorológicos.







La incertidumbre también influye en algunos pasajeros, especialmente en quienes combinan los viajes con empleos formales y no pueden permitirse ausencias prolongadas si las condiciones climáticas obligan a extender la estadía.

Menos viajeros, pero Chile sigue conviniendo

La realidad sanjuanina se da en un contexto nacional de caída del turismo de compras hacia Chile. Datos difundidos en las últimas semanas muestran que el flujo de argentinos hacia el país vecino viene disminuyendo durante 2026 luego del récord alcanzado el año anterior.







Sin embargo, desde las agencias sostienen que el atractivo económico todavía existe.







Como ejemplo, Torres contó que una pasajera encontró en Chile un televisor que costaba alrededor de 300.000 pesos argentinos, mientras que en el mercado local superaba los 800.000 pesos.

"Pagando el hotel, el pasaje y todos los gastos del viaje, igualmente termina conviniendo comprar allá", aseguró.

Actualmente, los tours de compras desde San Juan rondan entre los 100.000 y los 145.000 pesos, según el tipo de servicio y las prestaciones incluidas. La mayoría contempla dos días de viaje y una noche de alojamiento en Santiago.