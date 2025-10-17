viernes 17 de octubre 2025

Salud emocional y relaciones personales

Por qué algunas personas no pueden decir que no, según la psicología, y cómo empezar a poner límites sin culpa

Tener la capacidad de decir que no es clave para cuidar la salud mental, respetar los propios valores y construir vínculos sanos. Qué explica la psicología sobre quienes siempre dicen que sí, cómo influye la personalidad y qué técnica simple puede ayudarte a empezar a establecer límites.

Por Redacción Tiempo de San Juan
decir que no

Aceptar cada pedido, compromiso o favor sin cuestionarlo puede parecer, en la superficie, una actitud amable. Sin embargo, desde la psicología se advierte que esta tendencia a decir siempre que sí puede tener consecuencias serias para el bienestar emocional.

Muchas personas sienten una fuerte incomodidad al rechazar una solicitud, incluso cuando hacerlo va en contra de sus intereses, su tiempo o sus necesidades. Esta incapacidad para establecer límites suele estar impulsada por el miedo a decepcionar, a generar conflictos o a ser percibidos como egoístas.

Decir que no: un acto de respeto hacia uno mismo

Negarse a algo no es un acto de rebeldía ni de agresión: es una herramienta de autocuidado. Aprender a identificar hasta dónde estamos dispuestos a llegar, y marcar ese límite, es esencial para mantener relaciones más auténticas, cuidar el tiempo personal y fortalecer la autoestima.

Lejos de dañar los vínculos, la capacidad de decir no con claridad y respeto puede mejorar la calidad de las relaciones. Quien valora genuinamente al otro, comprende y respeta sus decisiones.

Qué explica la psicología sobre quienes siempre dicen que sí

Especialistas en salud mental coinciden en que detrás de esta conducta se esconde una dificultad con la asertividad, es decir, la habilidad de expresar deseos, pensamientos y límites sin herir ni someterse.

De acuerdo con el portal especializado Psicología y Mente, la ausencia de asertividad suele derivar en síntomas como ansiedad, baja autoestima, agotamiento emocional e insatisfacción con las relaciones personales. Esto ocurre porque la persona actúa en función de los demás, sin atender a lo que verdaderamente necesita.

Personalidad, educación y creencias: tres factores clave

No todas las personas enfrentan esta dificultad del mismo modo. Hay perfiles más vulnerables a esta tendencia, como quienes buscan evitar conflictos, desean ser aprobados por otros o han sido criados bajo la idea de que decir que no está mal.

Además, muchas veces se internalizan creencias negativas que operan de manera inconsciente, como:

  • “Si me niego, me van a rechazar.”

  • “Mis necesidades no son tan importantes.”

  • “Tengo que decir que sí para que me quieran.”

Estas ideas pueden mantenerse durante años si no se detectan y trabajan conscientemente, idealmente en un proceso terapéutico.

Cómo empezar a poner límites sin herir: la técnica del “sándwich”

Para comenzar a establecer límites sin culpa ni confrontación, los expertos en terapia cognitivo-conductual proponen técnicas de comunicación asertiva. Una de las más efectivas y sencillas es el método “sándwich”.

Consiste en estructurar el mensaje de la siguiente forma: positivo + negativo + positivo. Por ejemplo:

“Gracias por pensar en mí, pero esta vez no puedo. ¿Lo dejamos para otra ocasión?”

Este tipo de respuestas permiten rechazar una propuesta sin cerrarse al otro ni generar incomodidad, lo cual es ideal para quienes están empezando a practicar la afirmación de sus propios límites.

Poner límites también es construir

Decir que no no implica alejarse de los demás, sino acercarse a uno mismo. Es un paso necesario para cultivar relaciones donde exista respeto mutuo, y donde el bienestar emocional de cada parte sea tenido en cuenta. Aprender a ser asertivos no ocurre de un día para otro, pero es una herramienta transformadora.

