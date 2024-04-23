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Plaza de Mayo: las postales de la marcha por la educación pública

La multitudinaria marcha en defensa de la educación pública dejó imágenes imperdibles. Repasá algunas.

Por Guido Berrini
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