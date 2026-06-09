Rivadavia: golpeó a su pareja en un hotel transitorio porque tenía fotos viejas de su ex

Un brutal hecho de violencia de género tuvo lugar en las primeras horas del pasado domingo 7 de junio en Rivadavia. Una mujer fue salvajemente agredida por su pareja en el interior de un hotel alojamiento, desencadenando un operativo policial que terminó con el agresor tras las rejas.

Según fuentes judiciales, el violento episodio comenzó alrededor de las 03:00 de la madrugada del domingo, cuando la damnificada, identificada por sus iniciales como N. S. B. (mayor de edad), se encontraba junto a su pareja, Julio Andrés Ferreyra (42), en una de las habitaciones del hotel transitorio Samaná.

Mientras consumían una cerveza que habían solicitado, Ferreyra inició una violenta discusión basada en reclamos hacia la mujer por tener fotografías antiguas junto a una expareja en su perfil de Facebook. A pesar de que la víctima intentó calmar la situación manifestándole que luego borraría dichas imágenes, el sujeto reaccionó con extrema violencia: le propinó un fuerte golpe de puño en el sector izquierdo del rostro, a la altura del ojo, tirándola al suelo, donde volvió a atacarla con otra trompada directa en la nariz.

Tras la primera agresión, la víctima se puso de pie y salió de la habitación con intenciones de huir. Sin embargo, Ferreyra la obligó a ingresar nuevamente por la fuerza, pidiéndole de manera manipuladora que "se tranquilizara". Tras destapar otra cerveza, el agresor insistió con el reclamo de las redes sociales pocos minutos después. Al tornarse agresivo otra vez, le asestó dos nuevos puños en la boca y la amenazó explícitamente: “te voy a romper el porrón en la cabeza”.

En un momento de distracción del atacante, la mujer se fue y escapó hacia el exterior del predio. En el camino solicitó ayuda a un hombre cuya identidad se desconoce, quien se limitó a abrirle el portón para que pudiera retirarse.

Mientras caminaba herida por calle Pellegrini, la víctima fue divisada por un móvil policial que circulaba por la zona, el cual ya había sido alertado previamente por un transeúnte que notó el estado de la joven. Tras relatar lo sucedido a los efectivos, las autoridades regresaron al hotel transitorio, donde el personal del establecimiento indicó la dirección de huida del sospechoso.

A las 06:40 horas, la Policía aprehendió a Julio Andrés Ferreyra en la vía pública, específicamente sobre calle Pellegrini, unos 200 metros al norte de la Avenida Ignacio de la Roza.

Al constatarse el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo y en contexto de violencia de género, el caso recayó en manos de Flagrancia a cargo del fiscal Cristian Gerarduzzi.

Por su parte, la damnificada manifestó formalmente su deseo de realizar la denuncia penal, por lo que fue trasladada de urgencia a las instalaciones de la UFI CAVIG, donde recibió asistencia médica, contención psicológica y se procedió a la judicialización del caso.