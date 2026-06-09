Pasó en el Médano: le robó la moto a una mujer que vive a su lado, quedó en evidencia y terminó preso

Un insólito hecho delictivo tuvo lugar este fin de semana en Médano de Oro, Rawson, cuando un hombre fue detenido tras robar la motocicleta de su vecina y, en un intento muy poco elaborado por evadir la ley, ocultarla en su propia vivienda que queda al lado. El rodado fue recuperado en perfectas condiciones.

El episodio comenzó cuando personal de la Subcomisaría Médano de Oro, que se encontraba realizando recorridas de prevención por la intersección de calle 8 y Punta del Monte, fue comisionado de urgencia tras una alerta del 911.

Al llegar a la Villa Cristo Pobre, los uniformados se entrevistaron con la damnificada, una mujer de apellido Arias. La vecina relató con indignación que le acababan de sustraer de la vía pública su motocicleta, una Motomel Blizz 110cc de color rojo.

De inmediato, se montó un operativo cerrojo y un rastrillaje por la zona, contando con la colaboración de las unidades operativas de Médano de Oro y Medanito.

El misterio duró apenas una hora. El caso dio un giro casi cómico cuando la oficial de servicio de la subcomisaría comenzó a seguir el rastro del vehículo. La agente advirtió que las huellas de los neumáticos dejadas por el autor del robo desembocaban directamente en la casa de al lado, es decir, en la vivienda colindante a la de la propia víctima.

Con esta contundente evidencia, los efectivos policiales se pusieron en contacto con la Dra. Cristina Vila, funcionaria de la UFI Delitos contra la Propiedad, quien autorizó el procedimiento judicial.

Los agentes llamaron a la puerta del vecino sospechoso, un hombre de apellido Mañe. Al verse acorralado, el sujeto permitió el ingreso de los uniformados a su domicilio. Allí, en el interior de la casa, encontraron la motocicleta roja que estaban buscando, en perfectas condiciones de uso y conservación.

El rápido accionar policial y la torpeza del delincuente permitieron que el vehículo fuera restituido a su dueña esa misma jornada.

El vecino de apellido Mañe fue aprehendido en el lugar de los hechos y trasladado a los calabozos, donde quedó formalmente alojado a disposición de la fiscalía de UFI Delitos Contra la Propiedad.