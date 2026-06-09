Golpe millonario en Sarmiento: ladrones saquearon un local de neumáticos y se llevaron baterías

Durante la madrugada de este martes, un comercio dedicado a la venta de neumáticos y baterías fue blanco de un importante robo en Media Agua, Sarmiento. Delincuentes ingresaron al local y escaparon con una importante cantidad de baterías, provocando una pérdida económica estimada en alrededor de 3 millones de pesos.







El hecho se registró en el negocio Neuma Box, ubicado sobre avenida 25 de Mayo. De acuerdo con las primeras averiguaciones, al menos cuatro personas participaron del golpe. Para acceder al interior del local, los sospechosos habrían violentado los ingresos utilizando distintos elementos metálicos.









Una vez dentro, sustrajeron entre 15 y 20 baterías de diferentes marcas, tanto de alto como de bajo voltaje. La mercadería robada representa una de las mayores pérdidas sufridas recientemente por el comercio.







Las cámaras de seguridad de la zona captaron movimientos que ahora son analizados por los investigadores para intentar identificar a los autores del ilícito y reconstruir el recorrido que realizaron antes y después del robo.







Además, fuentes vinculadas a la investigación indicaron que los delincuentes también habrían intentado ingresar a otros comercios cercanos durante la misma madrugada. Entre ellos, una distribuidora de bebidas, aunque en ese caso no lograron concretar el robo.







Personal policial de la Comisaría 8ª trabajó en el lugar realizando las primeras pericias y relevando pruebas. La causa continúa en etapa investigativa y, hasta el cierre de esta edición, no se habían informado detenciones relacionadas con el hecho.