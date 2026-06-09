Encontraron más de 5 kilos de marihuana en Pocito y desmantelaron un centro de producción

Un importante operativo antidrogas permitió desbaratar un punto de producción y acopio de marihuana que funcionaba en Pocito. Como resultado, efectivos de la Policía Federal Argentina secuestraron más de cinco kilos de marihuana procesada, decenas de plantas de gran porte y otros elementos vinculados a la actividad investigada.







El procedimiento fue llevado adelante por personal de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) San Juan, dependiente del Departamento Federal de Investigaciones, tras una pesquisa que se extendió durante varias semanas y que contó con intervención de la Justicia Federal.







La investigación se inició a partir de información que señalaba la existencia de una vivienda donde se desarrollarían cultivos de marihuana de importantes dimensiones. A partir de esos datos, los investigadores realizaron tareas de vigilancia y recolección de pruebas para confirmar las sospechas.







Según fuentes vinculadas a la causa, las averiguaciones permitieron establecer que el inmueble, ubicado en el barrio Teresa de Calcuta, era utilizado para la producción y el almacenamiento de cannabis destinado presuntamente a la venta en pequeñas cantidades.







Durante las tareas investigativas también fue identificado el presunto responsable de la actividad ilegal. Los pesquisas constataron que el sospechoso ya cumplía una medida de prisión domiciliaria en otra vivienda de la zona por una causa previa.







Con las pruebas reunidas, el juez federal de Garantías Leopoldo Rago Gallo autorizó el allanamiento del domicilio investigado. Al ingresar, los efectivos encontraron 45 plantas de cannabis, aproximadamente 5,350 kilogramos de marihuana procesada y cerca de 600 semillas.







Además, fueron secuestrados un teléfono celular que será sometido a peritajes, herramientas utilizadas para el cultivo, entre ellas una pala y una azada, y documentación considerada de interés para el avance de la investigación.







El operativo contó con apoyo de la División Apoyo Operativo Táctico Cuyo. Tras el procedimiento, un hombre mayor de edad quedó detenido y a disposición de la Justicia Federal, acusado de infringir la Ley 23.737 de estupefacientes.