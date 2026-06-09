Agradeció a un policía héroe por salvarle la vida a su hija en San Juan

El conmovedor agradecimiento de una madre sanjuanina hacia un efectivo policial se volvió viral en las redes sociales durante las últimas horas. La mujer relató cómo un agente de la Policía de San Juan logró salvar la vida de su hija de un año luego de que la pequeña sufriera un ahogamiento en una vivienda.

La publicación fue realizada este lunes por Magii Vidable en Facebook, donde contó el dramático episodio ocurrido el sábado alrededor de las 20:30. Según relató, la niña comenzó a ahogarse y la familia pidió ayuda de inmediato a través del 911. "Mi hija ya se estaba quedando sin vida", escribió la mujer al recordar los momentos de desesperación que vivieron.

De acuerdo con su testimonio, el primero en llegar al domicilio fue el agente Francisco Fernández, integrante de la Policía Motorizada. Al arribar, tomó a la bebé en sus brazos y le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), logrando que reaccionara.

"Le hizo RCP y mi hija largó el llanto", expresó la madre, quien destacó la rapidez con la que actuó el efectivo y también agradeció la intervención de otros policías, enfermeros y personal de emergencias que acudieron al lugar.

Un gesto que no olvidarán

En su mensaje, la mujer también resaltó un gesto que la conmovió especialmente: al día siguiente del episodio, el agente regresó a la vivienda para conocer el estado de salud de la niña.

"Agradecerle al agente Francisco Fernández por volver al otro día a mi casa para ver si mi hija está bien", señaló.

La publicación generó numerosas reacciones y comentarios de apoyo, entre ellos el del propio policía, quien respondió con un mensaje cargado de emoción.

"Gracias a usted, señora mamá y papá, por dejarme poder ayudar a la hermosa Sofi. Gracias a Dios solo fue un susto", escribió Fernández.

El efectivo contó además que sostuvo a la pequeña en brazos desde que llegó al domicilio hasta el arribo del personal médico. "Ver su hermosa carita, que ya estaba un poco mejor, es la mejor felicidad que me quedó guardada", expresó.

Finalmente, manifestó su deseo de que la niña continúe recuperándose y pueda seguir disfrutando de su infancia junto a su familia. Según confirmó la madre, la pequeña se encuentra fuera de peligro y evolucionó favorablemente tras el angustiante episodio.