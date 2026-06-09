Toyota RAV4 2026: llega la nueva generación híbrida y enchufable a Argentina

La Toyota RAV4 es uno de esos autos que no necesita presentación. Es el SUV más famoso del mundo y, según los registros de 2025, el vehículo más vendido a nivel global entre todos los segmentos. Ahora llega su sexta generación al mercado argentino, con una propuesta que apuesta fuerte por la electrificación sin resignar el espíritu aventurero que la hizo famosa.

Toyota Argentina presentó la nueva RAV4 en tres versiones: la Limited HEV, con sistema híbrido convencional; la XSE PHEV, híbrida enchufable; y la GR-Sport PHEV, una variante deportiva también con carga a la red. Las tres cuentan con tracción integral AWD y cuatro modos de conducción: Eco, Normal, Sport y EV.

Dos formas de electrificarse: híbrida convencional o enchufable

La versión híbrida (HEV) incorpora la quinta generación del sistema híbrido de Toyota, que combina un motor naftero 2.5 litros con dos motogeneradores eléctricos. El resultado es una potencia combinada de 239 CV, un salto considerable respecto a la generación anterior.

La variante enchufable (PHEV) lleva las cosas un escalón más arriba: alcanza los 329 CV de potencia combinada y estrena una batería de 22,7 kWh que permite recorrer hasta 142 kilómetros en modo 100% eléctrico. Con el tanque lleno y la batería cargada, la autonomía total supera los 1.000 kilómetros. El tiempo de carga del 20% al 80% es de aproximadamente 1,5 horas en instalaciones trifásicas y de 2 horas en monofásicas.

Tecnología de punta y un nuevo espíritu deportivo

Por dentro, la nueva RAV4 estrena una pantalla multimedia de 12,9 pulgadas y un panel de instrumentos digital de 12,3 pulgadas. El sistema integra climatización, modos de manejo, asistencia al estacionamiento y las funciones del paquete de seguridad Toyota Safety Sense, que en esta generación suma una cámara frontal de mayor alcance y tecnologías como el frenado automático de emergencia, control de velocidad crucero adaptativo y lectura de señales de tránsito, entre otras.

El baúl ofrece 456 litros en la versión HEV y 421 en la PHEV, con apertura eléctrica de manos libres. El audio corre por cuenta de un sistema JBL premium de 11 parlantes.

Por primera vez, la RAV4 suma una versión GR-Sport, desarrollada bajo la filosofía de Toyota Gazoo Racing. Además de la motorización PHEV, incorpora una puesta a punto específica de suspensión y dirección, llantas negras de 20 pulgadas, pinzas de freno rojas y detalles deportivos en el interior como costuras rojas y levas al volante.

Precios en Argentina

La nueva RAV4 ya está disponible en concesionarios con los siguientes valores de lista:

— RAV4 HEV AWD: USD 70.200

— RAV4 PHEV AWD GR-Sport: USD 77.600

— RAV4 PHEV AWD: USD 78.100

Todos los modelos están incluidos en el programa Toyota 10, que extiende la garantía hasta 10 años o 200.000 km, incluyendo los componentes del sistema híbrido.