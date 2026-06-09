Un gigante vecino: la mina chilena que alcanzó los 7.000 trabajadores y San Juan sigue de cerca

Mientras San Juan avanza hacia una nueva etapa de desarrollo minero impulsada por el cobre, una de las operaciones más importantes del otro lado de la cordillera acaba de marcar un récord. Se trata de Minera Los Pelambres, en Chile, que alcanzó los 7.000 trabajadores vinculados a un ambicioso plan de expansión valuado en unos U$S 2.000 millones.

La noticia fue publicada por el portal especializado Reporte Minero y Energético y adquiere interés para San Juan no sólo por la cercanía geográfica de la operación, sino también porque Los Pelambres pertenece a Antofagasta Minerals, la compañía minera del Grupo Luksic, que en los últimos años ha expresado públicamente su interés por desarrollar negocios mineros en Argentina, concretamente en El Pachón.

Una expansión multimillonaria

Los Pelambres atraviesa actualmente el momento de mayor demanda laboral de su Proyecto Adaptación Operacional (PAO), una iniciativa que comenzó a construirse en 2024 y que busca asegurar la continuidad y el crecimiento de la mina durante las próximas décadas.

El proyecto contempla una inversión cercana a los U$S 2.000 millones e incluye la ampliación de la planta desalinizadora ubicada en Los Vilos, que duplicará su capacidad, además de la construcción de un nuevo concentraducto y otras obras asociadas a la operación minera.

Según los datos difundidos por la empresa, desde el inicio de las obras se generaron cerca de 16.000 puestos de trabajo. Actualmente, más de 5.000 de los trabajadores contratados pertenecen a la Región de Coquimbo, vecina a la provincia de San Juan, pero del lado chileno.

La compañía también informó que durante la ejecución del proyecto destinó más de U$S 74 millones a compras y contratos con proveedores locales.

El peso de Los Pelambres en Chile

Ubicada en la provincia de Choapa, en la Región de Coquimbo, Los Pelambres es uno de los principales motores económicos de esa zona de Chile.

De acuerdo con cifras difundidas por la empresa, la mina representa cerca del 25% del Producto Interno Bruto regional y aproximadamente el 73% de las exportaciones de Coquimbo. Además, mantiene relaciones comerciales con más de 200 proveedores regionales, a los que realizó pagos por unos US$152 millones durante 2025.

El presidente ejecutivo de Antofagasta Minerals, Iván Arriagada, destacó que el Proyecto Adaptación Operacional permitirá fortalecer una producción de cobre cada vez más sustentable, utilizando principalmente agua de mar desalinizada.

Por qué se sigue de cerca en San Juan

La evolución de Los Pelambres es observada con atención desde este lado de la cordillera por varias razones. La principal es que pertenece al Grupo Luksic, uno de los conglomerados empresariales más importantes de Chile y que desde hace tres años viene manifestando interés por ingresar al negocio minero argentino.

En distintas declaraciones realizadas durante 2024, 2025 y también este año, el CEO de Antofagasta Minerals, Iván Arriagada, mencionó la posibilidad de explorar oportunidades en Argentina, tanto mediante proyectos propios como a través de asociaciones con iniciativas ya existentes.

Entre los proyectos que aparecieron vinculados a ese interés figura El Pachón, el gran yacimiento de cobre ubicado en Calingasta y controlado por la multinacional Glencore.

Si bien hasta el momento no existe ningún acuerdo anunciado ni negociaciones confirmadas, la cercanía entre Los Pelambres y la frontera sanjuanina, sumada a la infraestructura que la minera posee en Chile, son factores que el grupo ha señalado en distintas oportunidades como potenciales ventajas para futuros desarrollos mineros en Argentina.

Un vecino cada vez más fuerte

Más allá de cualquier posibilidad futura, el récord alcanzado por Los Pelambres muestra la escala que puede alcanzar una operación cuprífera en plena etapa de expansión.

Con 7.000 trabajadores, una inversión de U$S 2.000 millones y obras orientadas a garantizar su crecimiento de largo plazo, la mina chilena vuelve a convertirse en una referencia para la industria del cobre de la región y en una operación que San Juan observa de cerca por su ubicación estratégica y por los vínculos que su propietario mantiene con proyectos mineros de la provincia.