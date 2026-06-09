Inminente balotaje en la UNCuyo: Fidel y García se perfilan para la definición final

La Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) se encamina hacia una definición histórica. Tras el cierre de los comicios, el clima en el rectorado es de segunda vuelta, ya que los datos internos indican que ninguno de los candidatos obtuvo la mayoría necesaria para imponerse en primera instancia. De confirmarse esta tendencia, la disputa final por el rectorado se dará entre el oficialista Gabriel Fidel, quien se perfila como el más votado, y la opositora Adriana García.

Gabriel Fidel

La elección, caracterizada por ser directa pero con un sistema de voto ponderado, puso en juego no solo el rectorado y vicerrectorado, sino también decanatos y consejos de todos los claustros. En este esquema, el peso de los docentes es determinante para inclinar la balanza, por encima de otros sectores como alumnos, graduados y personal de apoyo.

Cornejo también votó en la UNCuyo

Una campaña marcada por las internas y las alianzas

El camino a las urnas no fue sencillo. El oficialismo debió sortear una crisis interna tras la ruptura de la fórmula de conducción actual entre Esther Sánchez y Gabriel Fidel. A pesar de que la estructura se alineó tras Fidel, hubo sectores del radicalismo que optaron por la propuesta de Ismael Farrando. Por su parte, la oposición se presentó fragmentada: Adriana García logró aglutinar a sectores conservadores, peronismo tradicional e independientes, mientras que Javier Ozollo representó al peronismo progresista y la izquierda.

Lo que viene: negociaciones y fechas clave

Si se ratifica el escenario de balotaje, la votación definitiva deberá realizarse a partir de los siete días posteriores a la finalización del escrutinio definitivo. Este proceso de conteo es particularmente complejo debido a la diversidad de cargos y la ponderación de los votos por claustro.

Las próximas semanas serán críticas para ambos comandos de campaña. Para Gabriel Fidel, el reto será consolidar su ventaja y ampliar su base política. Para Adriana García, el objetivo principal será reagrupar a los sectores opositores que quedaron fuera de la contienda para intentar revertir los resultados iniciales.

Este proceso electoral se desarrolla en un contexto complejo para la educación superior en Argentina, atravesado por debates presupuestarios y desafíos científicos, lo que otorga una relevancia institucional mayor a quién resulte finalmente electo para suceder a Esther Sánchez. El sistema de voto directo de la UNCuyo vuelve a destacar como un rasgo de vitalidad democrática dentro del panorama universitario nacional.