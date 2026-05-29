Todo el color

Si estuviste en el últímo día del Desafío Ruta 40, buscate

La pasión fierrera copó el corazón de la Capital: familias enteras, chicos con guardapolvos recién salidos del colegio y banderas argentinas le pusieron color al último día del Desafío Ruta 40 en calle Ignacio de la Roza, entre Mendoza y Entre Ríos. Detrás de las vallas, cientos de sanjuaninos se acercaron para vivir de cerca la premiación, buscar una selfie con los pilotos y ser parte de una fiesta que cerró varios días de pura adrenalina sobre suelo sanjuanino.

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