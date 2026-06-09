Cobre y litio empujan un boom exportador en Chile: las ventas superaron los US$23.600 millones

La minería chilena volvió a demostrar su peso en la economía del país. Durante los primeros cuatro meses de 2026, las exportaciones del sector superaron los US$23.600 millones, impulsadas principalmente por el cobre y el litio, dos minerales que siguen concentrando el interés de los mercados internacionales.

Los datos difundidos por organismos vinculados al sector minero muestran que el cobre continúa siendo el principal producto de exportación de Chile, aunque el litio mantiene un crecimiento sostenido y gana protagonismo dentro de la estrategia económica del país.

La actividad minera representa uno de los pilares de la economía chilena y una de las principales fuentes de ingreso de divisas. Por ese motivo, cada variación en los precios internacionales o en los niveles de producción tiene impacto directo sobre las cuentas públicas y las perspectivas de crecimiento.

El cobre sigue liderando la minería chilena

A pesar del avance del litio y de la creciente demanda asociada a la transición energética, el cobre continúa siendo el gran motor de la minería chilena.

Chile es el principal productor mundial del metal rojo y concentra algunas de las operaciones más importantes del planeta. Empresas como Codelco, la minera estatal chilena, y grandes compañías privadas sostienen buena parte de la producción que abastece a industrias de todo el mundo.

El cobre es considerado un mineral estratégico para sectores como la construcción, la tecnología, la electromovilidad y las energías renovables, lo que mantiene altas las expectativas de demanda para los próximos años.

El litio gana espacio en la economía chilena

Mientras tanto, el litio continúa consolidándose como uno de los recursos más relevantes para el futuro económico de Chile.

La expansión global de los vehículos eléctricos y los sistemas de almacenamiento de energía impulsó la demanda de este mineral, utilizado principalmente en la fabricación de baterías.

El Gobierno chileno viene promoviendo una estrategia para aumentar la participación del país en esta industria, a través de nuevos proyectos y alianzas entre empresas públicas y privadas.

Por qué la noticia también interesa en San Juan

El desempeño de la minería chilena es seguido de cerca en San Juan debido al crecimiento de los grandes proyectos metalíferos de la provincia.

Iniciativas como Josemaría, Los Azules, El Pachón y otros desarrollos vinculados al cobre colocan a San Juan dentro del mismo escenario global que hoy impulsa las exportaciones chilenas.

Además, la cercanía con la Región de Coquimbo y la posibilidad de utilizar puertos chilenos para la salida de producción minera hacen que la evolución del sector del otro lado de la cordillera tenga una relevancia particular para la provincia.

Los resultados del primer cuatrimestre muestran que la minería continúa siendo una actividad clave para la economía chilena y refuerzan las expectativas sobre el potencial que el cobre y otros minerales pueden tener para el desarrollo regional durante los próximos años.