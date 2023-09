A un año del peor incendio en Valle Fértil: la asistencia, el recuerdo y tareas para evitar que vuelva a pasar

image.png Gentileza Municipalidad de Valle Fértil

Heredia recuerda aun el momento en el que recibieron la “novedad”, que es como se denomina técnicamente a la comunicación de un episodio de incendio forestal. “En primera instancia se le dio intervención al cuartel de bomberos voluntarios de Valle Fértil y recuerdo que no se si el primer o segundo día tuvimos un fuerte viento del sur y eso apuró los tiempos porque activó el fuego de manera casi inmediata, lo que nos generó la activación de los refuerzos, ya sea del resto de la Dirección Bomberos como del municipio y de Bomberos Voluntarios”, comentó.

El incendio comenzó a desarrollarse en un sector de abundante vegetación seca, producto de la sequía, por lo que no le costó nada a las llamas abarcar miles y miles de hectáreas en cuestión de días. En declaraciones a este medio un mes luego del siniestro, el intendente Omar Ortiz confirmaba que, de acuerdo al relevamiento realizado, se habían quemado poco más de 15.000 hectáreas. Si bien los puesteros no se habían visto afectados en sus viviendas, la principal fuente de alimentación de sus animales no existía.

image.png Parte de los brigadistas que combatieron las llamas. Archivo septiembre 2022 - Fotografía Mariano Martín

Fueron alrededor de 10 días de lucha contra las llamas. Quien estuvo prácticamente todas las jornadas fue Ruarte, que en ese momento era el segundo de Heredia. “Recuerdo el trabajo en equipo, la buena predisposición de la ciudadanía, de toda la población de Valle Fértil. Todos se pusieron a disposición de quienes fuimos hasta allá. El cura párroco guiaba la cocina para darnos el alimento, y esos son detalles que a veces no se tienen en cuenta, se pone el foco en los bomberos, pero todos trabajaron”, asegura.

image.png Fotografía archivo septiembre 2022 - Mariano Martín

Entre los muchos momentos que Ruarte recuerda, varios de ellos sucedieron lejos del fuego. Las conversaciones con brigadistas de otras provincias que dejaron todo para llegar hasta Valle Fértil, el cansancio al final de cada jornada, pero, sobre todo, la colaboración de la comunidad, donde muchas veces, aunque no tenían nada, llegaban con lo poco para ayudar. De todos esos momentos, Ruarte destaca uno: “Recuerdo que en una de las primeras noches llegó una mujer en una moto bastante rotita, humilde ella a la escuela donde dormíamos. Yo estaba en la puerta distendido un poco. La señora entra, y de la mochila saca una gaseosa. Menos que segunda marca la gaseosa, y dice “es con lo que puedo colaborar”. Hasta hoy me llora el alma, me encrespa la piel recordarla. Lloramos los dos, y le agradecí tanto, pero tanto. Son pequeñas cosas, la gente más pudiente colaboraba también, pero esos gestos de una ciudadana tan humilde, que no tenía más, son las pequeñas cosas que quedan”, comenta emocionado Ruarte.

La asistencia a los puesteros, desde el primer momento

Debido a la extensión del incendio, se vieron afectados casi 15 puesteros de la zona de Los Bretes, Sierras de Chávez y Sierras de Elizondo. Al realizar un relevamiento de los daños, desde la Municipalidad se gestionaron dos circuitos, para trasladar 100 fardos de pasto a Chávez y la misma cantidad para Los Bretes, algo que fue muy agradecidos por los puesteros de la zona.

Con colaboración de la provincia, se organizó una mesa de trabajo integrada por el Ministerio de Producción, la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Ambiente, Desarrollo Humano, autoridades municipales y puesteros afectados, con el objetivo de generar acciones concretas y desarrollar un plan de recupero.

El fuego casi arrasa con todo, pero los puesteros de Chávez le ganaron a la amenaza

Entre las alternativas estudiadas en su momento, se encontraba la posibilidad de sembrar alfalfa para controlar la depredación del ganado y permitir así una rápida recuperación de la tierra, teniendo en cuenta que con la sequía cuesta un poco más.

Desde la municipalidad informaron que la asistencia con pasto para los productores, como alambres y postes fue durante varios meses, al igual que el traslado de materiales y mercadería a los más afectados.

El recuerdo detrás de una postal viral

El incendio de Valle Fértil dejó un sinfín de postales que reflejaban el drama del momento. Rostros agotados, cuerpos cansados y desahuciados. Una de las imágenes que se viralizó en cuestión de minutos fue la de Armando Ruarte parado frente a la figura de la Virgen.

“Ese día la Virgen me atrajo. La colocaron frente al COE, y espere que toda la gente que estaba ahí se fuera. Miré a mi alrededor, no había nadie y me acerqué. No soy un católico ferviente, pero me atrajo totalmente y le pedí ayuda. Tengo más de 50 años, no soy muy católico, pero en ese momento le pedí ayuda, con toda el alma. Fue una atracción inmediata”, recuerda Ruarte.

307509304_462331099255185_2188993816842578001_n.jpg

Asegura que no sabe quién le sacó la foto, pero señala que ese momento es uno que no olvida, donde sintió una profunda conexión y la necesidad de pedir ayuda.

“Una lección ardiente que no aprendimos”

Si bien el viento fue responsable que ardieran miles de hectáreas hace un año, no fue la principal causa. Una vieja práctica que en otras épocas funcionaba fue el principal detonante, y es aprovechar las jornadas de viento para hacer quema de pastizales.

Con la sequía y todo lo que ello conlleva, los riesgos son cada vez mayores. Desde la Municipalidad de Valle Fértil constantemente se hace foco en no realizar quema con viento, debido a los antecedentes, pero lamentablemente es una batalla que no se está ganando.

El mes pasado realizaron una publicación en sus redes sociales alertando sobre el fuego intencional y sus daños. “Hoy, a casi un año de la quemazón de las sierras, nos encontramos con la triste noticia de que por milagro no volvió a ocurrir otra tragedia, ya que las condiciones climáticas eran propicias para que lo fuera. Personas inescrupulosas, motivados por el único deseo de hacer daño, de generar tragedias, personas perversas que vaya a saber qué intereses tienen detrás, ¿quizás perjudicar a los dueños de los campos?, ¿quizás desestabilizar el gobierno?, lo cierto es que se quemaron 500 metros de fibra óptica, con la consiguiente demora y retraso en esta obra. La Municipalidad de Valle Fértil realizó las denuncias ante las autoridades pertinentes para que actúen con la celeridad del caso y sean identificados los responsables de este principio de incendio en la zona de la “Quebrada Grande”, sobre la banquina de la Ruta 510. Las pericias indican que fue totalmente premeditado, manojos de montes secos fueron utilizados de antorchas. Por fortuna el rápido accionar de los lugareños, vecinos, bomberos y personal municipal lograron sofocarlo. Este tipo de conductas deben terminar, es responsabilidad de todos como sociedad, el compromiso es colectivo, desde los más pequeños hasta los adultos. Aprendamos de una vez por todas que el fuego no tiene piedad, consume todo a su paso, dejando atrás solo cenizas y recuerdos dolorosos”.

https://graph.facebook.com/v8.0/oembed_post?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fmunicipalidaddevallefertil%2Fvideos%2F322598636803272&access_token=EAAGZAH4sEtVABO2uihJ5HXYBBIl7lArwPFOUfG5YFiOZAsDVilY8SqN9fSiilxSGqDsCr6fs73zBm8gjhCTjfKuoxxdkZBWF9RCyMpnTzAZC3W1IcAHlyZAOZCjyfNZAFTKPBCP9uUZBTkkaNKO8dDP88ieb4tPyyk44Gc5RTOzV2ZAZBYBH8RbxY66t1d20rNXT63f8qTm2uHu0UKDKhF

Pese a ello, se continúan con trabajos preventivos, charlas informativas y en contacto con puesteros más que nada, para erradicar la idea de la quema de pastizales y que cuenten con toda la información necesaria para saber cómo actuar, para evitar que un episodio como el que se vivió el año pasado vuelva a repetirse.