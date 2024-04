Una famosa panelista confirmó lo que todos sospechaban sobre Javier Milei y Fátima Flórez

Se trata de Estelita Muñoz, la ex mujer de Luis Ventura y panelista estrella de ciclos de América TV y Crónica. La mediática habló en radio Mitre y no se guardó nada: “Veo bastante televisión y realmente me da asco como mujer la relación Milei-Fátima, esa primera foto que subieron de la cama mojada me pareció una cosa espantosa, no hay necesidad de mostrar eso y todo lo demás, los besos en el escenario me parece que no es para tanto”.