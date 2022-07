Dicen que un buen año hídrico no arregla la sequía de San Juan

La nieve en la precordillera que se aprecia desde la ciudad, enciende esperanzas en los sanjuaninos de poder tener agua este verano y superar la sequía histórica que se ha profundizado estos últimos 5 años, pero la solución no es tan fácil. "Nos falta poco más de dos meses de temporada de nieve para poder hacer el pronóstico de agua . Y no alcanza con un buen año hídrico para equilibrar o dar estabilidad a la entrega de agua", analizó este martes el secretario del Agua y Energía Provincial, Ramiro Cascón.

Oficialmente evalúan que este año San Juan viene teniendo nevadas anticipadas, es decir, que el manto blanco que se ve ahora el año pasado a esta misma fecha no había. Sin embargo, el especialista explicó que "más allá de que se confirmara que es un buen año, necesitamos equilibrar el sistema hídrico, recuperar las reservas de los diques, necesitamos tener una estrategia de recarga del acuífero subterráneo que desde que están los diques no tenemos una recarga natural", porque por más que nieve que caiga el asunto es complejo.

mesa del agua.jpg La Mesa del Agua debatió sobre el fortalecimiento de Hidráulica y la participación de usuarios en el sexto encuentro que se hizo el 15 de julio.

El funcionario remarcó que "esto de pensar que con una nevada solucionamos todo no es así, es de gran ayuda pero no solucionamos la crisis estructural en la que nos encontramos y no debemos relajarnos".

Además, el secretario destacó que "desde que conformamos la Mesa del Agua donde hacen sus aportes todos los actores relacionados con el recurso hídrico, para mejorar la gestión del agua, eso debe continuar en más de un Gobierno, y uno de los ítems discutidos es la planificación plurianual. Es decir, no por tener una temporada de buena nevada vamos a relajarnos, sino hacer un uso racional todos los años", declaró.

Sobre la Mesa del Agua, Cascón afirmó que en la última reunión la jefa técnica del área refirió al tema de la acumulación de nieve pero el tema principal fue el fortalecimiento institucional del departamento de Hidráulica. "La idea no es cambiar la Dirección de Hidráulica sino que se necesita mejorar la situación de personal, cubriendo las áreas que quedaron vacantes y modernizar el equipamiento y sistema de distribución importante", explicó.

Sobre la crisis hídrica precisó que "pasamos de repartir 1200 hm3 y este último año con suerte está en 600 hm3, esto no le hace bien a los productores que no tienen certeza de cuánto van a poder cultivar", opinó Cascón. Y agregó: "cuando hablamos de equilibrar el sistema hablamos de poder darles a los productores una entrega más previsible".