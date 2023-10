Refugio "El Wey", el espacio motoquero que combina historia y pasión en el corazón de Ullum

Sobre Ruta Provincial 60, en inmediaciones a la Municipalidad de Ullum , se localiza una casa de dos plantas. Con una fachada pintoresca y energía maravillosa que se vibra desde la calle, detrás de la estructura se encuentra el inicio de un proyecto que busca posicionar al departamento y ofrecer algo que al menos en San Juan no existe: un refugio para motoqueros.

Refugio "El Wey", el tesoro de Ullum

Mientras realiza un recorrido por cada habitación de la casa, cuenta que la estructura sufrió un incendio en el pasado, y el esfuerzo familiar ayudó para levantar la estructura y reforzarlo. En las paredes, incontable cantidad de detalles hacen a la mística del lugar. Cuadros pintados por el padre de Jesús, frases y dibujos hasta en los baños y pequeñas obras en madera hacen del hogar Domínguez un viaje.

WhatsApp Image 2023-10-16 at 18.11.32 (1).jpeg

La iniciativa surgió en base a la experiencia. Siendo un amante de los motores a dos ruedas, Jesús detalla cada lugar que ha visitado, como también revive las experiencias transitadas. Todo ello fue suficiente para iniciar el refugio, apuntando a que el lugar se vuelva un atractivo para el turista, brindando una opción atractiva en el departamento.

WhatsApp Image 2023-10-16 at 18.11.32 (4).jpeg

“Surgió por varios motivos. Primero porque a Ullum le faltan propuestas para que el turista se quede un rato. La idea es ofrecer un refrigerio, pero no solo al motero, sino a quien anda en bicicleta, hace trekking, o se encuentra viajando, pero me inclino más por las motos porque es mi ambiente, el que me gusta”, señala Jesús.

WhatsApp Image 2023-10-16 at 18.11.31.jpeg

Y continúa: “No existe un lugar así en San Juan. He viajado mucho por la provincia, por los departamentos alejados, sobre todo, y como una motoposada o refugio no tenemos nada”.

WhatsApp Image 2023-10-16 at 18.11.32 (6).jpeg

El espacio que también es el hogar de Jesús está acondicionado para recibir personas, tanto en el interior de la casa como en el parquizado que celosamente cuida para que el lugar no pierda su encanto y magia. Si bien tiene decenas de ideas en mente, su prioridad es ir de a poco, abriendo las puertas para los amigos motoqueros, pero ampliando la ambición para que el lugar se vuelva un punto referencial del departamento.

WhatsApp Image 2023-10-16 at 18.11.32 (3).jpeg

“Me gustaría que el día de mañana la gente vuelva. La idea no es solo que lo visiten, que vuelvan, cuenten sus experiencias. Que la gente cuando este viajando, vuelva al refugio, que esto crezca y hacer cosas para que el motero esté más cómodo”, finaliza el ullunero.