Tras los anuncios, los docentes autoconvocados analizan cómo seguir

Los docentes se reunieron por departamento, para votar y decidir, de manera que un delegado informe si se vuelve o no a las aulas.

Algunos manifestantes apostados en el Centro Cívico expresaron que son ellos quienes deciden cuándo se termina el reclamo, y muchos dijeron que analizan pedir artículos o licencia para que no les descuenten el día. También manifestaron que quieren que alguna autoridad les comunique de manera oficial lo estipulado y no se conforman con la conferencia ya que afirmaron que el mensaje "no es claro y genera dudas". Además, se sumaron a la protesta trabajadores de salud y del Cívico.

La ministra de Hacienda, Marisa López, dio a entender en la conferencia de prensa que no se hará la reunión del mediodía. "Esta es la decisión final de nuestro gobernador. Las decisiones ya están tomadas", remarcó.