Ramiro, el percusionista sanjuanino que hace música hasta con caños de PVC

El sanjuanino Ramiro Soler de 29 años , baterista desde los 9 años, vive un momento muy activo en lo artístico y no tan solo eso, sino que en el transcurso de los años consiguió un “sonido” único con lo que él llama la “baldería” , show que hace con objetos reutilizados y con los que hace música de los géneros de trap y electrónica.

Este joven ahora está en Córdoba. A lo largo de 7 años vivió en Villa María, después viajó por 3 años por casi toda la Argentina y también por Brasil. Este último año se asentó en la capital cordobesa. Eligió esta provincia por comodidad y por la forma de vivir. “Hay más gente y se me hace más fácil, vivir, crear y compartir la música acá ya que la provincia está ubicada en el medio del país y desde acá cuando tengo que tocar en otras provincias, siempre está todo más cerca. Aparte me siento muy cómodo aquí y me caen muy bien los cordobeses", dijo.