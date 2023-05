La ingeniera de 29 años al mando del simulador de onzas en Veladero: "El crecimiento personal ha sido inmenso"

"Estudié en la Facultad de Ingeniería de la UNSJ, terminé de cursar a tiempo pero después me demoré en la tesis porque empecé a trabajar y por eso tardé un poco más", reconoció Fernanda que está construyendo una prometedora carrera en una profesión que históricamente estuvo dominada por los hombres.

La ingeniera ingresó a Veladero gracias al Programa de Jóvenes Profesionales donde la mayoría eran mujeres, entre ingenieras y geólogas que querían ingresar al mundo minero. "La idea era incorporar mujeres a la empresa y que se desarrollaran justamente en ciertas áreas. Cuando yo entré lo hice al Área de procesos, estaba en el valle de lixiviación", explicó la trabajadora.

En el valle de lixiviación, Fernanda aprendió todo sobre la operación minera en general, en qué consistía y cómo se extraía el oro.

"Después me mandaron al Área de Metalurgia para cubrir un puesto de liderazgo. Como yo ya había trabajadao en Metalurgia en Gualcamayo, tuvo que ver con eso", reveló Fernanda.

La profesional sanjuanina reconoció que una de las mejores cosas que más le ha dado su trabajo en Veladero es "el crecimiento personal". "He aprendido en la empresa y me encontré con profesionales muy capaces y con ganas de enseñar".

La ingeniera tiene un régimen de 8x6, sube de jueves a jueves y baja por 6 días. "Creo que el lugar de la mujer en minería ha cambiado muchísimo. Hoy es muy distinto y nunca me sentí intimidada o que me hagan a un lado por ser mujer. Me he rodeado de buenas personas y eso me ha hecho fácil adaptarme", sostuvo.

El consejo de Fernanda para las mujeres profesionales que quieran entrar al rubro minero es muy claro. "Les diría que no tengan miedo, que es un desafío. Ver cómo vas superando metas que en otras épocas no hubiésemos tenido la oportunidad de cumplir es muy gratificante", afirmó.