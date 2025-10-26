Maximiliano Pullaro y afirmó que hoy "es una elección bisagra"; esto expresaron los principales candidatos en Santa Fe

Este domingo, Santa Fe se enfrenta a un escenario histórico: los santafesinos eligen a sus nueve representantes para la Cámara de Diputados de la Nación mediante la Boleta Única de Papel (BUP), un formato inédito para elecciones nacionales en la provincia. Con cerca del 8% del padrón nacional en juego, la contienda se perfila como una verdadera “elección de tercios” entre el peronismo, la alianza del gobernador Maximiliano Pullaro y La Libertad Avanza.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro , emitió su voto en su provincia y destacó la importancia de la jornada electoral, calificándola como “una elección bisagra” para el futuro político del país.

“Cada elección representa una oportunidad para fortalecer la democracia. Invito a todos los ciudadanos a votar con esperanza, incluso si están enojados o desilusionados. La participación es la base del cambio”, afirmó tras sufragar.

Pullaro también se refirió al nuevo sistema de votación: “Es un mecanismo sencillo, pero que requiere información y adaptación. Hubo poca campaña de difusión sobre cómo votar correctamente, aunque el proceso es ágil y accesible. Es importante que la gente se tome su tiempo y revise bien antes de confirmar su voto”.

El gobernador, que encabeza la lista de la alianza que integra el radicalismo junto a sectores de La Libertad Avanza, subrayó la relevancia política de estos comicios: “Hoy se define mucho más que una elección legislativa, se define el rumbo de la Argentina”.

Expectativas de los principales candidatos

Caren Tepp, referente de Fuerza Patria y cabeza de lista, se mostró tranquila sobre la jornada y destacó la movilización de la ciudadanía: “El día acompaña para que la gente vaya a votar y se pueda expresar. Estamos disfrutando la jornada en familia mientras esperamos el cierre de los comicios”. Tepp agradeció a autoridades de mesa y fiscales de todas las fuerzas políticas, y aseguró que la participación es constante: “Mucha gente mayor, que ya no está obligada a votar, hoy quiere expresarse. El resultado será positivo, pero lo más importante es el camino que se inicia en la provincia, con nuevos liderazgos y una propuesta alternativa”.

Por su parte, la vicegobernadora de Santa Fe y primera candidata por Provincias Unidas, Gisela Scaglia, votó en Gálvez y resaltó el respaldo recibido durante la campaña junto a Pullaro. “Hoy estamos proponiendo una alternativa superadora para esta grieta tan dura que nos hizo tanto mal”, afirmó. La dirigente llamó a la ciudadanía a participar con tranquilidad y confianza: “Le pido a la gente que no tenga miedo de votar. Hoy Santa Fe se va a cuidar, se va a defender y tendremos un resultado que será el principio de un futuro más alentador”.

Agustín Pellegrini, de La Libertad Avanza, votó en Rosario y valoró el desarrollo de la jornada electoral: “Esperemos que la gente vaya más a votar. Es importante seguir fortaleciendo nuestra representación en el Congreso”, sostuvo.

La Boleta Única de Papel, protagonista del domingo

Por primera vez, Santa Fe implementa la BUP en elecciones nacionales, un formato que agrupa a todos los candidatos en un solo documento, simplificando el proceso y reduciendo riesgos de error o fraude por boletas múltiples. El procedimiento es claro: el elector marca con lapicera el casillero del frente elegido, dobla la boleta para mantener el secreto del voto y la introduce en la urna ante las autoridades de mesa.

Además de Fuerza Patria, Provincias Unidas y La Libertad Avanza, los santafesinos deberán decidir entre otras nueve listas, que incluyen a Compromiso Federal, Frente Amplio por la Soberanía, Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad, Partido Autonomista, Defendamos Santa Fe, Nuevas Ideas, Movimiento Independiente Renovador, Igualdad y Participación, Partido Fe, Política Obrera, Movimiento al Socialismo y la Coalición Cívica.