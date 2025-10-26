Macri se mostró a disposición para "aportar gobernabilidad", aunque espera una "agenda de cambio"

El expresidente Mauricio Macri se acercó a votar cerca de las 11:30 de este domingo en el barrio porteño de Palermo, entre un flujo constante de vecinos que llegaban a las urnas. Con gesto tranquilo, saludó a quienes lo reconocían y se tomó un momento para hablar sobre la jornada electoral.

“La gente tiene que venir a votar. El voto tiene que decidir si va a apoyar el cambio o volver para atrás”, afirmó, subrayando la importancia de la participación ciudadana en una jornada marcada por la expectativa sobre los resultados.

Macri también hizo referencia a su visión sobre el presente político y económico del país: “Espero que el gobierno emprenda una agenda de cambio que todos queremos. Estoy a disposición para aportar gobernabilidad. Esperemos que el mercado se calme”, señaló, marcando su postura de colaboración y diálogo, a la vez que dejó en claro sus expectativas sobre la gestión actual.

Cabe destacar que Macri es uno de los aliados del presidente Javier Milei y que su mandato como presidente de la Nación se extendió entre 2015 y 2019. Su mensaje, aunque breve, buscó transmitir un llamado a la responsabilidad cívica y a la continuidad de las transformaciones que considera necesarias para el país.