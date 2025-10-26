domingo 26 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Elecciones 2025 en el país

Macri se mostró a disposición para "aportar gobernabilidad", aunque espera una "agenda de cambio"

El expresidente votó en el barrio porteño de Palermo. En declaraciones a la prensa, afianzó su lazo con Milei y espera que el mercado esté calmo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El expresidente Mauricio Macri se acercó a votar cerca de las 11:30 de este domingo en el barrio porteño de Palermo, entre un flujo constante de vecinos que llegaban a las urnas. Con gesto tranquilo, saludó a quienes lo reconocían y se tomó un momento para hablar sobre la jornada electoral.

Lee además
Mirtha Legrand asistió a votar en estas Legislativas
La Chiqui dijo presente

Elecciones 2025: el particular outfit que eligió Mirtha Legrand para ir a votar
Guillermo Francos, en su arribo al lugar donde votaba
Renovación

Guillermo Francos habló de los cambios que se vienen en el Gabinete tras las elecciones: qué dijo

“La gente tiene que venir a votar. El voto tiene que decidir si va a apoyar el cambio o volver para atrás”, afirmó, subrayando la importancia de la participación ciudadana en una jornada marcada por la expectativa sobre los resultados.

Macri también hizo referencia a su visión sobre el presente político y económico del país: “Espero que el gobierno emprenda una agenda de cambio que todos queremos. Estoy a disposición para aportar gobernabilidad. Esperemos que el mercado se calme”, señaló, marcando su postura de colaboración y diálogo, a la vez que dejó en claro sus expectativas sobre la gestión actual.

Cabe destacar que Macri es uno de los aliados del presidente Javier Milei y que su mandato como presidente de la Nación se extendió entre 2015 y 2019. Su mensaje, aunque breve, buscó transmitir un llamado a la responsabilidad cívica y a la continuidad de las transformaciones que considera necesarias para el país.

Temas
Seguí leyendo

Karina Milei votó y pidió "que sea una jornada tranquila y la gente vaya a votar"

"¡Ladrón, ladrón!": el incómodo momento de Federico Sturzenegger al salir de votar

En el país, ya votó casi el 23% del padrón

El palito de Kicillof al Gobierno nacional, tras votar: "No entiendo por qué modificaron el sistema"

Petri, contundente en Mendoza: "Necesitamos un Congreso que apoye al gobierno"

Maximiliano Pullaro y afirmó que hoy "es una elección bisagra"; esto expresaron los principales candidatos en Santa Fe

En provincia de Buenos Aires, Santilli admitió que fue una "campaña difícil" y Taiana se mostró confiado

Alberto Fernández apareció, votó y salió a las apuradas: "Defendiendo la democracia"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
uno a uno, estos son los candidatos a diputados nacionales en san juan
Elecciones 2025

Uno a uno, éstos son los candidatos a diputados nacionales en San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Así se ve en ruta el megaoperativo con 7 camiones que trae a San Juan la máquina única en el país para la revolución solar provincial.  
Inédito

Un gigante en ruta de Chile a San Juan: 100 toneladas, 7 camiones y custodia especial para el traslado de la máquina que cambiará la industria provincial

Uno a uno, éstos son los candidatos a diputados nacionales en San Juan
Elecciones 2025

Uno a uno, éstos son los candidatos a diputados nacionales en San Juan

Los pasillos de la escuela. Foto: Leandro Porcel. video
El drone de Tiempo

Lugares abandonados: la escuela "fantasma" de Caucete, entre el olvido y las paredes donde permanecen huellas

El puente sobre el lago del Parque de Mayo se construirá en hormigón y será iluminado para el deleite de grandes y chicos.  video
Histórica obra

Los secretos del lifting al lago del Parque de Mayo: sistema de aireado, aguas danzantes y un puente peatonal de 57 metros

San Juan vota: estreno de la boleta única y renovación de tres bancas
Elecciones 2025

San Juan vota: estreno de la boleta única y renovación de tres bancas

Te Puede Interesar

San Juan vota: seguí el minuto a minuto del domingo electoral
En vivo

San Juan vota: seguí el minuto a minuto del domingo electoral

Por Redacción Tiempo de San Juan
Marcelo Orrego votó en Santa Lucía: recordó a su padre y calificó a los candidatos del espacio como ángeles
Elecciones 2025

Marcelo Orrego votó en Santa Lucía: recordó a su padre y calificó a los candidatos del espacio como "ángeles"

En el país, ya votó casi el 23% del padrón
Elecciones 2025

En el país, ya votó casi el 23% del padrón

Sergio Uñac votó en Pocito: Cada elección es una oportunidad de para reafirmar nuestro compromiso con la democracia
Elecciones 2025

Sergio Uñac votó en Pocito: "Cada elección es una oportunidad de para reafirmar nuestro compromiso con la democracia"

Javier Milei votó en Ciudad de Buenos Aires, saludó a la militancia y no habló con la prensa
Elecciones 2025

Javier Milei votó en Ciudad de Buenos Aires, saludó a la militancia y no habló con la prensa