Los partidos más esperados de la Copa Argentina 2024: Predicciones y Expectativas

¿Cuáles serán los partidos de 32avos de final?

Los partidos de los 32avos de final ya están definidos. Por un lado de llave, los partidos que se van a dar son los siguientes:

Boca Jrs. – Central Norte

Alte. Brown – San Martín (Tuc)

Talleres (Cba) – Agropecuario

Colón – Los Andes

Rosario Central – Douglas Haig

Barracas Central - San Miguel

Atlético Tucumán - Defensores de Belgrano

Gimnasia LP - Centro Español

San Lorenzo - Independiente (Chivilicoy)

Tigre - Chacarita

Arsenal - Estudiantes (RC)

Vélez Sárfield - Sportivo Las Parejas

Lanús - El Porvenir

Godoy Cruz - San Martín (SJ)

Deportivo Maipú - Juventus Unida

Independiente - Laferrere

Por la otra parte de la llave, los partidos que se van a dar son los siguientes:

River - Excursionistas

Racing - San Martín (Burzaco)

Huracán - Villa Mitre (BB)

Sarmiento - Temperley

Estudiantes LP - Argentino de Monte Maíz

Newell´s - Midland

Argentinos Juniors - Gimnasia y Tiro (Salta)

Belgrano - Mitre (Stgo del E.)

Independiente Rivadavia - Argentino (Q)

Defensa y Justicia - Atlético Rafaela

Riestra - Comunicaciones

Central Córdoba - Quilmes

Platense - Olimpo (BB)

Banfield - Bolívar

Unión - Gimnasia y Esgrima (Mdz)

Instituto - Talleres (RdE)

Esto nos deja con la mayoría de los clásicos solo siendo posibles en una final. Por ejemplo, un Boca – River se daría solamente en la final. Asimismo, Racing – Independiente solo se podría dar en la final, al igual que un Rosario Central – Newell’s.

Otro dato importante para recordar es la cantidad de equipos de cada división que participan en esta copa. De Primera División, se encuentran los 28 equipos que conforman la categoría principal del fútbol argentino. De Primera Nacional, participarán 15 equipos. De la Primera B Metropolitana participarán 5 equipos. De la Primera C habrá 4 equipos. De la Primera D habrá 2 equipos y, del Torneo Federal, habrá unos 10 equipos.

¿Qué equipos son los candidatos para ganar la Copa Argentina 2024?

Todavía no empezó la pretemporada y tampoco se conocen los fichajes que podría traer cada equipo, más allá de algunos rumores que andan circulando. Por lo tanto, no se puede saber a ciencia cierta cuál va a ser el desempeño durante el año de los participantes de la Copa Argentina.

Sin embargo, hay algunos equipos que van a poner más fichas en esta competición y en la Liga Profesional, debido a que no participarán de competiciones internacionales o no les darán tanta relevancia. Uno de los casos más relevantes en este sentido es el de Boca Juniors, que, sorprendentemente, luego de haber jugado la final de la Copa Libertadores 2023, se quedará sin participar en la edición de este torneo internacional en 2024, a causa de que no le alcanzaron los puntos de la tabla para clasificar. Por lo tanto, se espera que busquen ganar con mayor determinación la Copa Argentina de este año, que además le sirve como un excelente contexto para probar a juveniles.

Por su parte, Estudiantes de la Plata quiere mantener su campeonato vigente, aunque en octavos de final podría cruzarse con Newell’s, que no es un rival fácil. Asimismo, otros equipos que siempre llegan a instancias avanzadas de esta copa son Talleres (Cba), que ya jugó unas 6 finales de Copa Argentina, y Defensa y Justicia, que fue el otro finalista de 2023.

Por lo tanto, en conclusión, este año tiene todavía mucho fútbol para darnos y podría pasar cualquier cosa en el futuro. Es por esta razón que recomendamos mantenerse al tanto de los resultados de los partidos y de la situación deportiva de cada equipo.