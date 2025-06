Los edificios públicos se iluminan para apoyar a las personas mayores

Justamente el 15 de junio aconteció el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. Fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2011, aunque 5 años antes, la International Network for the Prevention of Elder Abuse-INPEA (Red Internacional para la Prevención del Maltrato a los Adultos Mayores) y la Organización Mundial de la Salud ya había comenzado a visualizar su preocupación por el tema. Las intenciones de hacer público este accionar en perjuicio de las personas mayores es lograr sensibilizar, generar un cambio de conducta entre quienes deben protegerlos y ocuparse de su salud, bienestar y dignidad.

“Es un llamado a la sociedad para reflexionar, sensibilizarnos y actuar. No hay que olvidar que las personas mayores son portadores de historia, de sabiduría y de valores. Han sido pilares en la construcción de nuestras sociedades y nuestras familias. Sin embargo, nos encontramos que en lugar de recibir muestras de respeto y cuidado sufren indiferencia, abuso, maltrato físico, psicológico, económico e incluso abandono”, manifestó Roberto Ochoa, titular de la Dirección de Políticas para Personas Mayores.

El funcionario expresó que “el maltrato no siempre es visible y no discrimina clases sociales, se esconde en gestos de desprecio, en la negación de la autonomía, en la exclusión de las decisiones familiares o en el olvido sistemático. Siempre deja una marca”.

Desde la Dirección de Políticas para Personas Mayores recordaron los mecanismos para que una víctima de violencia o un tercero pueda realizar una denuncia: debe dirigirse a la comisaría más cercana y pedir una Solicitud de Protección, la que luego llegará a esta dependencia del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano para su abordaje e intervención.

Para obtener mayores detalles e información, los interesados pueden acercarse por calle Salta 370 (sur) o llamar al 4-274368 de lunes a viernes de 7 a 19 horas.