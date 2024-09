La lluvia hizo de las suyas en La Plata y se suspendieron las clasificaciones TC Pick Up y TC Pista Pick Up

Si bien hubo intenciones de esperar que se calmara la caída de agua, la lluvia no cesaba y las clasificaciones de TC Pick Up, TC Mouras, TC Pista Pick Up y TC Pista Mouras en el autódromo de La Plata no se realizaron. Los comisarios deportivos de la ACTC evalúan por estas horas las condiciones climáticas para poder continuar la actividad pactada para el día domingo.