domingo 26 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Elecciones 2025 en el país

Jorge Macri y Recalde, las primeras figuras en votar en Ciudad de Buenos Aires: qué dijeron

Los dirigentes fueron de los primeros en emitir su voto en la Ciudad de Buenos Aires. Jorge Macri destacó la transparencia del nuevo sistema de Boleta Única de Papel y llamó a la participación, mientras que Mariano Recalde invitó a los ciudadanos a acercarse a las urnas y opinó sobre la adaptación al sistema electrónico.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
image
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y Patricia Bullrich, candidata a senadora.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y Patricia Bullrich, candidata a senadora.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires vivió este domingo un comienzo temprano y decisivo en su jornada electoral, con la participación de dirigentes nacionales y locales que marcaron presencia desde las primeras horas. Entre los primeros en emitir su voto estuvieron el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y el candidato a senador por Fuerza Patria, Mariano Recalde.

Lee además
carlos munisaga voto en rawson y apunto a la participacion ciudadana
Elecciones 2025

Carlos Munisaga votó en Rawson y apuntó a la participación ciudadana
Mirtha Legrand asistió a votar en estas Legislativas
La Chiqui dijo presente

Elecciones 2025: el particular outfit que eligió Mirtha Legrand para ir a votar

Jorge Macri votó a las 10 de la mañana en la Escuela Normal en Lenguas Vivas, donde destacó el sistema de la Boleta Única de Papel (BUP) como un mecanismo que “otorga agilidad y transparencia” al proceso electoral. Consultado sobre recientes declaraciones de la ministra de Seguridad y candidata a senadora Patricia Bullrich sobre un supuesto desinterés del PRO en la campaña, el jefe de Gobierno aclaró: “Tenemos un acuerdo con La Libertad Avanza y cada uno tiene sus roles. Yo no soy candidato. Se trabajó bien; una cosa es ser candidato y otra funcionario”.

El dirigente resaltó además la importancia de la participación ciudadana: “Lo importante es que hoy va a votar un montón de gente. Habrá un escrutinio rápido, transparente. Siempre festejo que se pueda votar. Es lo mejor que tenemos cada dos años, hay que cuidar eso. Lo peor no son los resultados, sino la baja participación, por lo que tener mucha participación le da más entidad”. Consultado sobre si había hablado con el presidente Javier Milei, Jorge Macri respondió: “Hablé con el presidente de mi partido, Mauricio Macri”.

Por su parte, Mariano Recalde fue uno de los primeros en votar en el barrio porteño de Barracas, en la Escuela N° 15 “Arzobispo Mariano Espinosa”. El candidato a senador llamó a la ciudadanía a participar activamente en la jornada electoral: “Cada vez que se vota me emociono mucho. Los invito a que vengan a votar; si tienen bronca, también”, expresó.

Sobre el nuevo sistema de Boleta Única Electrónica, Recalde señaló que “es sencillo, pero requiere adaptación. Hay un sistema nuevo, hay que acostumbrarse, pero es una pavada. Igual, creo que se hizo poca campaña para explicar cómo se vota”. A pesar de ello, expresó su preferencia por el método tradicional: “Hubiera preferido mantener el sistema anterior, que no fallaba, pero bueno, sólo hay que saber que hay que marcar las dos categorías —diputados y senadores— y si se equivocan, pueden pedir una boleta nueva”.

En esta elección, los porteños definirán trece bancas en la Cámara de Diputados y tres escaños en el Senado, con una amplia competencia entre listas que representan a La Libertad Avanza-PRO, Fuerza Patria, Ciudadanos Unidos y la Coalición Cívica, entre otros frentes. La jornada se desarrolla en 1.125 establecimientos habilitados y alrededor de 8.825 mesas, con un protagonismo clave de la ciudadanía para definir el nuevo mapa político de la capital y su influencia en el Congreso nacional.

Para quienes aún no conocen su lugar de votación, el padrón puede consultarse en la web oficial de la Cámara Nacional Electoral: https://www.padron.gob.ar.

Temas
Seguí leyendo

"Esto es más rápido, venís con la idea y solo marcás la cruz": el guiño de los sanjuaninos a la Boleta Única

San Juan vota: seguí el minuto a minuto del domingo electoral

Guillermo Francos habló de los cambios que se vienen en el Gabinete tras las elecciones: qué dijo

Sergio Uñac votó en Pocito: "Cada elección es una oportunidad de para reafirmar nuestro compromiso con la democracia"

Alfredo Avelín Nollens tras emitir su voto: "Ha sido una campaña muy difícil"

Karina Milei votó y pidió "que sea una jornada tranquila y la gente vaya a votar"

"¡Ladrón, ladrón!": el incómodo momento de Federico Sturzenegger al salir de votar

Cristian Jurado votó y apuntó a la importancia de votar para manifestar descontento

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
uno a uno, estos son los candidatos a diputados nacionales en san juan
Elecciones 2025

Uno a uno, éstos son los candidatos a diputados nacionales en San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Así se ve en ruta el megaoperativo con 7 camiones que trae a San Juan la máquina única en el país para la revolución solar provincial.  
Inédito

Un gigante en ruta de Chile a San Juan: 100 toneladas, 7 camiones y custodia especial para el traslado de la máquina que cambiará la industria provincial

Uno a uno, éstos son los candidatos a diputados nacionales en San Juan
Elecciones 2025

Uno a uno, éstos son los candidatos a diputados nacionales en San Juan

Los pasillos de la escuela. Foto: Leandro Porcel. video
El drone de Tiempo

Lugares abandonados: la escuela "fantasma" de Caucete, entre el olvido y las paredes donde permanecen huellas

El puente sobre el lago del Parque de Mayo se construirá en hormigón y será iluminado para el deleite de grandes y chicos.  video
Histórica obra

Los secretos del lifting al lago del Parque de Mayo: sistema de aireado, aguas danzantes y un puente peatonal de 57 metros

San Juan vota: estreno de la boleta única y renovación de tres bancas
Elecciones 2025

San Juan vota: estreno de la boleta única y renovación de tres bancas

Te Puede Interesar

San Juan vota: seguí el minuto a minuto del domingo electoral
En vivo

San Juan vota: seguí el minuto a minuto del domingo electoral

Por Redacción Tiempo de San Juan
Marcelo Orrego votó en Santa Lucía: recordó a su padre y calificó a los candidatos del espacio como ángeles
Elecciones 2025

Marcelo Orrego votó en Santa Lucía: recordó a su padre y calificó a los candidatos del espacio como "ángeles"

En el país, ya votó casi el 23% del padrón
Elecciones 2025

En el país, ya votó casi el 23% del padrón

Javier Milei votó en Ciudad de Buenos Aires, saludó a la militancia y no habló con la prensa
Elecciones 2025

Javier Milei votó en Ciudad de Buenos Aires, saludó a la militancia y no habló con la prensa

Sergio Uñac votó en Pocito: Cada elección es una oportunidad de para reafirmar nuestro compromiso con la democracia
Elecciones 2025

Sergio Uñac votó en Pocito: "Cada elección es una oportunidad de para reafirmar nuestro compromiso con la democracia"