Jorge Macri y Recalde, las primeras figuras en votar en Ciudad de Buenos Aires: qué dijeron

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires vivió este domingo un comienzo temprano y decisivo en su jornada electoral, con la participación de dirigentes nacionales y locales que marcaron presencia desde las primeras horas. Entre los primeros en emitir su voto estuvieron el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y el candidato a senador por Fuerza Patria, Mariano Recalde.

Jorge Macri votó a las 10 de la mañana en la Escuela Normal en Lenguas Vivas, donde destacó el sistema de la Boleta Única de Papel (BUP) como un mecanismo que “otorga agilidad y transparencia” al proceso electoral. Consultado sobre recientes declaraciones de la ministra de Seguridad y candidata a senadora Patricia Bullrich sobre un supuesto desinterés del PRO en la campaña, el jefe de Gobierno aclaró: “Tenemos un acuerdo con La Libertad Avanza y cada uno tiene sus roles. Yo no soy candidato. Se trabajó bien; una cosa es ser candidato y otra funcionario”.

El dirigente resaltó además la importancia de la participación ciudadana: “Lo importante es que hoy va a votar un montón de gente. Habrá un escrutinio rápido, transparente. Siempre festejo que se pueda votar. Es lo mejor que tenemos cada dos años, hay que cuidar eso. Lo peor no son los resultados, sino la baja participación, por lo que tener mucha participación le da más entidad”. Consultado sobre si había hablado con el presidente Javier Milei, Jorge Macri respondió: “Hablé con el presidente de mi partido, Mauricio Macri”.

Por su parte, Mariano Recalde fue uno de los primeros en votar en el barrio porteño de Barracas, en la Escuela N° 15 “Arzobispo Mariano Espinosa”. El candidato a senador llamó a la ciudadanía a participar activamente en la jornada electoral: “Cada vez que se vota me emociono mucho. Los invito a que vengan a votar; si tienen bronca, también”, expresó.

Sobre el nuevo sistema de Boleta Única Electrónica, Recalde señaló que “es sencillo, pero requiere adaptación. Hay un sistema nuevo, hay que acostumbrarse, pero es una pavada. Igual, creo que se hizo poca campaña para explicar cómo se vota”. A pesar de ello, expresó su preferencia por el método tradicional: “Hubiera preferido mantener el sistema anterior, que no fallaba, pero bueno, sólo hay que saber que hay que marcar las dos categorías —diputados y senadores— y si se equivocan, pueden pedir una boleta nueva”.

En esta elección, los porteños definirán trece bancas en la Cámara de Diputados y tres escaños en el Senado, con una amplia competencia entre listas que representan a La Libertad Avanza-PRO, Fuerza Patria, Ciudadanos Unidos y la Coalición Cívica, entre otros frentes. La jornada se desarrolla en 1.125 establecimientos habilitados y alrededor de 8.825 mesas, con un protagonismo clave de la ciudadanía para definir el nuevo mapa político de la capital y su influencia en el Congreso nacional.

Para quienes aún no conocen su lugar de votación, el padrón puede consultarse en la web oficial de la Cámara Nacional Electoral: https://www.padron.gob.ar.