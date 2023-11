Guía para recuperar los datos perdidos en las tarjetas SD

Las tarjetas SD son una manera excelente de guardar fotos y videos y transferirlas entre diferentes dispositivos, pero también son muy pequeñas y pueden extraviarse o dañarse muy fácilmente si no les prestamos la debida atención. Cualquier golpe inesperado, su exposición accidental a un campo magnético muy fuerte o estar en el lugar equivocado cuando se nos derrama el café pueden causar daños a los archivos de una tarjeta SD.

Este escenario puede ser una auténtica pesadilla para los profesionales de la fotografía o de la grabación de video, pero, por fortuna, es posible recuperar archivos de tarjeta SD gratis si contamos con el software de reparación adecuado. Existen aplicaciones como Wondershare Recoverit con las que podremos recuperar estos archivos siempre que quede un resquicio de posibilidad de rescatarlos. ¡Vamos a ver cómo hacerlo!

¿Qué problemas causan las pérdidas de datos en las tarjetas SD?

Hay muchas razones que pueden derivar en la pérdida de datos accidental en las tarjetas SD o Micro SD. Estos motivos pueden abarcar los golpes en las tarjetas, su exposición a campos magnéticos, los errores de transferencia de datos, el uso de tarjetas de mala calidad, y muchas otras razones. Los motivos más habituales que causan pérdidas de datos en una tarjeta SD son:

Daños en la tarjeta SD . Debido a que las tarjetas SD son tan pequeñas y a que las movemos continuamente, es habitual que se produzcan daños en la integridad de su sistema de almacenamiento. Estos daños pueden estar causados por golpes o por la disposición de la tarjeta SD a condiciones adversas, incluyendo temperaturas demasiado bajas o demasiado altas, así como a campos magnéticos intensos.

. Debido a que las tarjetas SD son tan pequeñas y a que las movemos continuamente, es habitual que se produzcan daños en la integridad de su sistema de almacenamiento. Estos daños pueden estar causados por golpes o por la disposición de la tarjeta SD a condiciones adversas, incluyendo temperaturas demasiado bajas o demasiado altas, así como a campos magnéticos intensos. Eliminación accidental de los archivos . En muchos casos también puede que los propios usuarios eliminen los archivos de la tarjeta SD de forma accidental, por ejemplo si piensan que ya los habían transferido a su computadora, y necesitan liberar el espacio de la tarjeta para continuar usándola en su cámara. En estos casos, todavía hay una posibilidad de rescatar los archivos con un software de recuperación.

. En muchos casos también puede que los propios usuarios eliminen los archivos de la tarjeta SD de forma accidental, por ejemplo si piensan que ya los habían transferido a su computadora, y necesitan liberar el espacio de la tarjeta para continuar usándola en su cámara. En estos casos, todavía hay una posibilidad de rescatar los archivos con un software de recuperación. Errores en la transferencia de los archivos . También se pueden restaurar algunos archivos perdidos o dañados en una tarjeta SD si la causa es un error en la transferencia de las fotos o los videos. Un software de recuperación como Wondershare Recoverit cuenta con la tecnología necesaria para restaurar estos videos y fotos siempre que queden restos de ellos en el sistema.

. También se pueden restaurar algunos archivos perdidos o dañados en una tarjeta SD si la causa es un error en la transferencia de las fotos o los videos. Un software de recuperación como Wondershare Recoverit cuenta con la tecnología necesaria para restaurar estos videos y fotos siempre que queden restos de ellos en el sistema. Formateo involuntario de la tarjeta SD. En última instancia puede que un usuario cometa el error de formatear por equivocación su tarjeta SD. En estos casos los archivos perdidos serán irrecuperables si solo estaban almacenados en la tarjeta, pero Wondershare Recoverit podría restaurarlos Siempre y cuando hayan sido transferidos previamente a otras unidades de almacenamiento.

¿Cómo recuperar los datos perdidos en las tarjetas SD?

En muchos casos es posible recuperar datos tarjeta SD si contamos con el software adecuado para recuperar archivos perdidos, y, por supuesto, es sencillo restaurarlos siempre y cuando contemos con una copia de seguridad de los mismos en otro dispositivo. Algunas de las maneras más habituales en las que puedes recuperar los datos perdidos de una tarjeta SD son estas tres:

Restaura los archivos desde una copia de seguridad . Lo ideal es contar siempre con una copia de seguridad de todas nuestras fotos y videos, porque este tipo de copias de respaldo son la manera más sencilla de restaurar los datos perdidos. Es todavía mejor si la copia de seguridad se almacena en un dispositivo desconectado de la red, porque esto impedirá que sufra infecciones de malware o hackeos.

. Lo ideal es contar siempre con una copia de seguridad de todas nuestras fotos y videos, porque este tipo de copias de respaldo son la manera más sencilla de restaurar los datos perdidos. Es todavía mejor si la copia de seguridad se almacena en un dispositivo desconectado de la red, porque esto impedirá que sufra infecciones de malware o hackeos. Descarga los archivos desde tus redes sociales . Si habías subido las fotos de tu tarjeta SD a una red social como Instagram o Facebook, puedes simplemente descargarlas desde aquí para recuperarlas. El único inconveniente es que no estarán con toda la resolución que tenían en la tarjeta SD, pero, al menos, podrás seguir contando con tus fotos cuando ya creías que las habías perdido.

. Si habías subido las fotos de tu tarjeta SD a una red social como Instagram o Facebook, puedes simplemente descargarlas desde aquí para recuperarlas. El único inconveniente es que no estarán con toda la resolución que tenían en la tarjeta SD, pero, al menos, podrás seguir contando con tus fotos cuando ya creías que las habías perdido. Recupera los archivos usando un software de recuperación. Si no tenías una copia de seguridad desconectada de la red o en una plataforma online, entonces necesitarás recurrir a un software de restauración de archivos como Wondershare Recoverit. Esta aplicación te permitirá recuperar muchísimas fotos y videos borrados por accidentes en todo tipo de dispositivos, ¡incluyendo las tarjetas SD!

Wondershare Recoverit: el software de recuperación de datos más completo

Wondershare Recoverit es una aplicación formidable que cuenta con una tecnología de última generación capaz de escanear cualquier unidad de almacenamiento en busca de fotos y videos eliminados por accidente. ¡Esta tecnología avanzada hace que Recoverit sea el software ideal para todo tipo de profesionales en el sector multimedia!

Además de permitirte recuperar archivos borrados tarjeta SD, Wondershare Recoverit cuenta con una tecnología avanzada que te permite escanear cada rincón de un disco duro o de una unidad SSD en busca de cualquier archivo que hayas podido eliminar de forma accidental. ¡Y no solo eso! En caso de que se produzcan daños en tus archivos durante un proceso de guardado defectuoso, Recoverit también puede ayudarte a recuperar sus versiones más recientes.

Recoverit te ofrece todas estas características avanzadas de restauración de archivos:

Escaneo de todo tipo de unidades . Con Wondershare Recoverit puedes restaurar toda clase de documentos en diversas unidades de almacenamiento, desde los discos duros y las unidades SSD de cualquier computadora, hasta los sistemas de almacenamiento USB las tarjetas SD como las que usas en cualquier cámara de fotos.

. Con Wondershare Recoverit puedes restaurar toda clase de documentos en diversas unidades de almacenamiento, desde los discos duros y las unidades SSD de cualquier computadora, hasta los sistemas de almacenamiento USB las tarjetas SD como las que usas en cualquier cámara de fotos. Compatibilidad con diferentes sistemas de archivos . Wondershare Recoverit es un software que puedes utilizar tanto en Windows como en macOS, y que es compatible con diferentes sistemas de archivos como NTFS, FAT, HFS y ZFS. ¡Por eso es un software empleado por millones de personas en todo el mundo!

. Wondershare Recoverit es un software que puedes utilizar tanto en Windows como en macOS, y que es compatible con diferentes sistemas de archivos como NTFS, FAT, HFS y ZFS. ¡Por eso es un software empleado por millones de personas en todo el mundo! Previsualización de documentos. Además de localizar documentos eliminados por accidente en todo tipo de sistemas, Wondershare Recoverit te permite previsualizarlos de manera muy cómoda para encontrar las fotos y videos exactos que necesitas restaurar. ¡Esto facilita muchísimo el proceso de recuperación de archivos!

¿Cómo usar Recoverit para recuperar datos en una tarjeta SD?

El proceso de restaurar los archivos eliminados por accidente en una tarjeta SD con Wondershare Recoverit es realmente simple y solo te tomará un par de minutos. ¡Todo lo que necesitas es seguir este tutorial para llevar a cabo la restauración de tus fotos o videos desde la tarjeta SD donde los tenías guardados!

Instalar Wondershare Recoverit en tu computadora. Ejecuta el software. Selecciona la ubicación de la tarjeta SD en Wondershare Recoverit. image.png Inicia el proceso de búsqueda. Espera a que Wondershare Recoverit complete el proceso. image.png Selecciona y previsualiza los archivos que deseas recuperar. image.png Completa la recuperación pulsando en el botón de la parte inferior derecha de la pantalla. image.png

Como ves, el proceso para recuperar fotos perdidas en una tarjeta SD es extraordinariamente sencillo con Wondershare Recoverit. ¡Además, este software cuenta con una de las tasas de recuperación más altas de todo el mercado! Si tus fotos y videos siguen estando de alguna forma en tu tarjeta SD, ¡seguro que Recoverit será capaz de restaurarlos!

Sigue estos consejos para no volver a perder datos en tu tarjeta SD

Wondershare Recoverit es una herramienta extraordinariamente capaz de restaurar archivos eliminados por accidente, pero nadie le gusta pasar por el mal trago de no saber si conseguirá recuperar sus archivos perdidos o no. Lo ideal es contar siempre con esta herramienta de recuperación para usarla como salvavidas, pero además deberías adoptar algunas medidas de precaución para no volver a perder tus datos:

Haz copias de seguridad regularmente . Después de cada sesión de fotos, asegúrate de guardar estas fotos de forma segura en una copia de seguridad. De este modo podrás restaurarlas fácilmente si las pierdes.

. Después de cada sesión de fotos, asegúrate de guardar estas fotos de forma segura en una copia de seguridad. De este modo podrás restaurarlas fácilmente si las pierdes. No expongas tus tarjetas SD a condiciones adversas . Las temperaturas extremas o los campos magnéticos de ciertos electrodomésticos como las placas de inducción pueden dañar de manera irreversible las tarjetas SD. No las expongas a estos entornos.

. Las temperaturas extremas o los campos magnéticos de ciertos electrodomésticos como las placas de inducción pueden dañar de manera irreversible las tarjetas SD. No las expongas a estos entornos. Guarda tus tarjetas SD en un lugar seguro. Evita perder tu tarjeta SD por un descuido. Lo ideal es contar con un cajón seguro en casa donde guardarlas para no perderlas, así como un especial en nuestra mochila.

¡Consigue ahora Wondershare Recoverit y restaura tus datos fácilmente!

¡Descarga ahora Wondershare Recoverit, y no vuelvas a pasar nunca más por el apuro de perder las fotos y videos que tanto te había costado hacer! Gracias a este software profesional podrás escanear tus tarjetas SD y tus unidades de disco para restaurar todos los archivos eliminados por accidente en cualquiera de ellas. ¡Hazte ahora con este poderoso software de Wondershare, y asegúrate de restaurar tus archivos perdidos siempre