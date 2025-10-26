En provincia de Buenos Aires, Santilli admitió que fue una "campaña difícil" y Taiana se mostró confiado

Este domingo, la provincia de Buenos Aires se convirtió en el epicentro de la elección legislativa nacional, con 35 bancas en disputa para la Cámara de Diputados. Desde temprano, los candidatos comenzaron a acercarse a las escuelas para emitir su voto, en una jornada marcada por la expectativa y la primera implementación de la Boleta Única de Papel.

En un clima de expectativas y con la primera Boleta Única de Papel, los principales candidatos bonaerenses emitieron su voto: Santilli reconoció los desafíos de su campaña, mientras Taiana se mostró confiado en una alta participación.

Diego Santilli, candidato de La Libertad Avanza, votó en Tigre y no ocultó que la campaña fue exigente. “Ha sido una campaña difícil, corta para mí —18 días—, pero puse toda la actitud, la garra y de eso se trata”, señaló. El exvicejefe de Gobierno porteño reconoció que su espacio buscaba remontar tras la derrota en las elecciones provinciales de septiembre, y aunque evitó anticipar resultados, destacó la importancia de la participación ciudadana: “Lo más importante es que la gente venga a votar, porque en definitiva uno define qué quiere y cómo lo quiere hacer, con respeto y tranquilidad”.

Por su parte, Jorge Taiana, primer candidato de Fuerza Patria, votó acompañado por su equipo en Vicente López y mostró confianza en la jornada electoral. “Esperamos una buena participación. Hay mucho optimismo”, aseguró, subrayando que las elecciones nacionales suelen atraer mayor concurrencia que las provinciales. El excanciller también valoró la implementación de la Boleta Única Papel, señalando que en Buenos Aires el sistema resulta sencillo al limitarse a la elección de diputados nacionales. Tras emitir su voto, confirmó que viajará a La Plata para esperar los resultados junto al resto de los espacios que integran Fuerza Patria.

La disputa en Buenos Aires

Esta será la primera elección nacional en la que se implementará la Boleta Única de Papel (BUP), un sistema que busca agilizar el proceso de votación y aumentar la transparencia. Según la Cámara Nacional Electoral, el nuevo formato permitirá a los votantes seleccionar a sus candidatos de manera más clara, reduciendo errores y simplificando el conteo de votos.

El 26 de octubre, los habitantes de la provincia definirán la composición de la Cámara de Diputados de la Nación. Mientras que en ocho provincias se elegirán senadores nacionales -Salta, Chaco, Santiago del Estero, Entre Ríos, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Neuquén, Río Negro y Tierra del Fuego-, Buenos Aires renovará únicamente su representación en la Cámara baja.

En esta elección participan 18 listas oficiales, reflejo de la diversidad y fragmentación política del distrito más poblado del país. Entre los principales candidatos se destacan:

Fuerza Patria: Jorge Taiana, Jimena López, Juan Grabois, Vanesa Siley y Sergio Palazzo.

La Libertad Avanza (LLA): Diego Santilli y Karen Reichardt.

Provincias Unidas: Florencio Randazzo.

Potencia: María Eugenia Talerico.

Frente de Izquierda – Unidad: Nicolás del Caño.

Coalición Cívica: Juan Manuel López.

Además, compiten partidos más pequeños que buscan captar el voto independiente en un escenario político cada vez más fragmentado.

Resultados recientes y contexto electoral

Las elecciones provinciales de septiembre dejaron una clara ventaja para Fuerza Patria, que logró un 47,28% de los votos frente al 33,71% de La Libertad Avanza, con más de 12 puntos de diferencia a nivel provincial. La fuerza peronista se impuso en la mayoría de las secciones electorales, mientras que LLA ganó en la quinta y sexta sección. En esos comicios se eligieron diputados y senadores provinciales, concejales y consejeros escolares en los 135 municipios bonaerenses.

Cómo consultar el lugar de votación

Para participar de los comicios del 26 de octubre, los votantes bonaerenses deben conocer su centro y mesa asignados. La Cámara Nacional Electoral ofrece una herramienta digital que permite acceder a esta información de manera sencilla: