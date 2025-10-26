domingo 26 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Elecciones 2025 en el país

En provincia de Buenos Aires, Santilli admitió que fue una "campaña difícil" y Taiana se mostró confiado

En un clima de expectativas y con la primera Boleta Única de Papel, los principales candidatos a diputados nacionales emitieron su voto. El dirigente de La Libertad Avanza reconoció los desafíos de su campaña, mientras el ex canciller -de Fuerza Patria- se mostró confiado en una alta participación.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Este domingo, la provincia de Buenos Aires se convirtió en el epicentro de la elección legislativa nacional, con 35 bancas en disputa para la Cámara de Diputados. Desde temprano, los candidatos comenzaron a acercarse a las escuelas para emitir su voto, en una jornada marcada por la expectativa y la primera implementación de la Boleta Única de Papel.

Lee además
carlos munisaga voto en rawson y apunto a la participacion ciudadana
Elecciones 2025

Carlos Munisaga votó en Rawson y apuntó a la participación ciudadana
Mirtha Legrand asistió a votar en estas Legislativas
La Chiqui dijo presente

Elecciones 2025: el particular outfit que eligió Mirtha Legrand para ir a votar

En un clima de expectativas y con la primera Boleta Única de Papel, los principales candidatos bonaerenses emitieron su voto: Santilli reconoció los desafíos de su campaña, mientras Taiana se mostró confiado en una alta participación.

Diego Santilli, candidato de La Libertad Avanza, votó en Tigre y no ocultó que la campaña fue exigente. “Ha sido una campaña difícil, corta para mí —18 días—, pero puse toda la actitud, la garra y de eso se trata”, señaló. El exvicejefe de Gobierno porteño reconoció que su espacio buscaba remontar tras la derrota en las elecciones provinciales de septiembre, y aunque evitó anticipar resultados, destacó la importancia de la participación ciudadana: “Lo más importante es que la gente venga a votar, porque en definitiva uno define qué quiere y cómo lo quiere hacer, con respeto y tranquilidad”.

Por su parte, Jorge Taiana, primer candidato de Fuerza Patria, votó acompañado por su equipo en Vicente López y mostró confianza en la jornada electoral. “Esperamos una buena participación. Hay mucho optimismo”, aseguró, subrayando que las elecciones nacionales suelen atraer mayor concurrencia que las provinciales. El excanciller también valoró la implementación de la Boleta Única Papel, señalando que en Buenos Aires el sistema resulta sencillo al limitarse a la elección de diputados nacionales. Tras emitir su voto, confirmó que viajará a La Plata para esperar los resultados junto al resto de los espacios que integran Fuerza Patria.

La disputa en Buenos Aires

Esta será la primera elección nacional en la que se implementará la Boleta Única de Papel (BUP), un sistema que busca agilizar el proceso de votación y aumentar la transparencia. Según la Cámara Nacional Electoral, el nuevo formato permitirá a los votantes seleccionar a sus candidatos de manera más clara, reduciendo errores y simplificando el conteo de votos.

El 26 de octubre, los habitantes de la provincia definirán la composición de la Cámara de Diputados de la Nación. Mientras que en ocho provincias se elegirán senadores nacionales -Salta, Chaco, Santiago del Estero, Entre Ríos, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Neuquén, Río Negro y Tierra del Fuego-, Buenos Aires renovará únicamente su representación en la Cámara baja.

En esta elección participan 18 listas oficiales, reflejo de la diversidad y fragmentación política del distrito más poblado del país. Entre los principales candidatos se destacan:

  • Fuerza Patria: Jorge Taiana, Jimena López, Juan Grabois, Vanesa Siley y Sergio Palazzo.
  • La Libertad Avanza (LLA): Diego Santilli y Karen Reichardt.
  • Provincias Unidas: Florencio Randazzo.
  • Potencia: María Eugenia Talerico.
  • Frente de Izquierda – Unidad: Nicolás del Caño.
  • Coalición Cívica: Juan Manuel López.

Además, compiten partidos más pequeños que buscan captar el voto independiente en un escenario político cada vez más fragmentado.

Resultados recientes y contexto electoral

Las elecciones provinciales de septiembre dejaron una clara ventaja para Fuerza Patria, que logró un 47,28% de los votos frente al 33,71% de La Libertad Avanza, con más de 12 puntos de diferencia a nivel provincial. La fuerza peronista se impuso en la mayoría de las secciones electorales, mientras que LLA ganó en la quinta y sexta sección. En esos comicios se eligieron diputados y senadores provinciales, concejales y consejeros escolares en los 135 municipios bonaerenses.

Cómo consultar el lugar de votación

Para participar de los comicios del 26 de octubre, los votantes bonaerenses deben conocer su centro y mesa asignados. La Cámara Nacional Electoral ofrece una herramienta digital que permite acceder a esta información de manera sencilla:

  • Ingresar a https://www.padron.gob.ar/
  • Introducir el número de Documento Nacional de Identidad (DNI)
  • Seleccionar el género (masculino, femenino o sin especificar)
  • Elegir la provincia de Buenos Aires
  • Completar el verificador de seguridad
  • Consultar el centro y mesa asignados para votar
Temas
Seguí leyendo

"Esto es más rápido, venís con la idea y solo marcás la cruz": el guiño de los sanjuaninos a la Boleta Única

San Juan vota: seguí el minuto a minuto del domingo electoral

Guillermo Francos habló de los cambios que se vienen en el Gabinete tras las elecciones: qué dijo

Sergio Uñac votó en Pocito: "Cada elección es una oportunidad de para reafirmar nuestro compromiso con la democracia"

Alfredo Avelín Nollens tras emitir su voto: "Ha sido una campaña muy difícil"

Karina Milei votó y pidió "que sea una jornada tranquila y la gente vaya a votar"

"¡Ladrón, ladrón!": el incómodo momento de Federico Sturzenegger al salir de votar

Cristian Jurado votó y apuntó a la importancia de votar para manifestar descontento

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
uno a uno, estos son los candidatos a diputados nacionales en san juan
Elecciones 2025

Uno a uno, éstos son los candidatos a diputados nacionales en San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Así se ve en ruta el megaoperativo con 7 camiones que trae a San Juan la máquina única en el país para la revolución solar provincial.  
Inédito

Un gigante en ruta de Chile a San Juan: 100 toneladas, 7 camiones y custodia especial para el traslado de la máquina que cambiará la industria provincial

Uno a uno, éstos son los candidatos a diputados nacionales en San Juan
Elecciones 2025

Uno a uno, éstos son los candidatos a diputados nacionales en San Juan

Los pasillos de la escuela. Foto: Leandro Porcel. video
El drone de Tiempo

Lugares abandonados: la escuela "fantasma" de Caucete, entre el olvido y las paredes donde permanecen huellas

El puente sobre el lago del Parque de Mayo se construirá en hormigón y será iluminado para el deleite de grandes y chicos.  video
Histórica obra

Los secretos del lifting al lago del Parque de Mayo: sistema de aireado, aguas danzantes y un puente peatonal de 57 metros

San Juan vota: estreno de la boleta única y renovación de tres bancas
Elecciones 2025

San Juan vota: estreno de la boleta única y renovación de tres bancas

Te Puede Interesar

San Juan vota: seguí el minuto a minuto del domingo electoral
En vivo

San Juan vota: seguí el minuto a minuto del domingo electoral

Por Redacción Tiempo de San Juan
Marcelo Orrego votó en Santa Lucía: recordó a su padre y calificó a los candidatos del espacio como ángeles
Elecciones 2025

Marcelo Orrego votó en Santa Lucía: recordó a su padre y calificó a los candidatos del espacio como "ángeles"

En el país, ya votó casi el 23% del padrón
Elecciones 2025

En el país, ya votó casi el 23% del padrón

Javier Milei votó en Ciudad de Buenos Aires, saludó a la militancia y no habló con la prensa
Elecciones 2025

Javier Milei votó en Ciudad de Buenos Aires, saludó a la militancia y no habló con la prensa

Sergio Uñac votó en Pocito: Cada elección es una oportunidad de para reafirmar nuestro compromiso con la democracia
Elecciones 2025

Sergio Uñac votó en Pocito: "Cada elección es una oportunidad de para reafirmar nuestro compromiso con la democracia"