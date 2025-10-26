domingo 26 de octubre 2025

Elecciones 2025 en el país

En Córdoba, Schiaretti votó y aclaró que "hay que votar sin miedo"; qué dijeron Llaryora y Juez

El exgobernador votó temprano y llamó a participar “sin miedo” en las elecciones legislativas, mientras el primer mandatario Martín Llaryora y el candidato Luis Juez instaron a los cordobeses a ejercer su derecho al voto y destacaron la importancia de cuidar la producción y el empleo en la provincia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
elecciones 2025 juan schiaretti milei cordoba

Córdoba, segundo distrito más grande del país con el 8,6% del padrón nacional, se convirtió este domingo en escenario de una de las contiendas más reñidas de las elecciones legislativas. Los votantes de la provincia eligieron nueve diputados nacionales en un duelo técnico entre la coalición Provincias Unidas, liderada por el exgobernador Juan Schiaretti, y La Libertad Avanza, fuerza respaldada por el presidente Javier Milei.

A primera hora, Schiaretti se acercó a su escuela de votación y, tras emitir su sufragio, ofreció declaraciones a la prensa. “Hoy es el día donde todos somos iguales, cada voto vale uno. Es el momento de manifestar si la dirección del país es la adecuada y si se debe hacer algún cambio. Por eso hay que concurrir masivamente y votar sin miedo”, afirmó el exgobernador.

El dirigente cordobés hizo hincapié en que la jornada electoral no implicará un riesgo para la estabilidad del país: “Puede perder el gobierno nacional, pero Argentina no se desbarranca mañana. Al contrario, si pierde, hay más posibilidades de que se corrijan las cosas que vienen siendo malhechas”. Sobre el rol de Provincias Unidas, explicó que la meta es convertirse en “la tercera fuerza nacional y llevar la voz del interior productivo, del trabajo y del federalismo al Congreso, con sensatez y sentido común”.

Un panorama electoral ajustado

Las encuestas más recientes muestran un reparto de bancas muy parejo: cuatro para La Libertad Avanza, cuatro para Provincias Unidas y una para Defendamos Córdoba, encabezada por Natalia de la Sota. Este escenario marca un cambio respecto a las expectativas iniciales, cuando La Libertad Avanza aspiraba a obtener seis bancas, cifra que coincidía con el actual bloque de Juntos por el Cambio en la provincia.

Entre las 18 listas oficializadas en Córdoba, los principales contendientes son:

  • Provincias Unidas: Juan Schiaretti, Carolina Basualdo, Miguel Siciliano, Laura Jure.
  • La Libertad Avanza: Gonzalo Roca, Laura Soldano, Marcos Patiño Brizuela, Laura Rodríguez Machado.
  • Defendamos Córdoba: Natalia de la Sota, Marcelo Ruiz, Marcela Lastra, Gustavo Rossi.
  • Otras fuerzas incluyen el Partido Libertario, Unión Cívica Radical, y el Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad.

Elecciones 2025 y la Boleta Única de Papel

Estas legislativas serán las primeras en implementarse con la Boleta Única de Papel (BUP) a nivel nacional. Cada votante recibe la boleta única, marca sus preferencias y la deposita doblada en la urna. Las reglas son estrictas: se anula la boleta con marcas múltiples, alteraciones o deterioro; y el voto será blanco si no se elige ninguna opción en una categoría.

La jornada electoral comenzó con baja concurrencia durante la mañana, pero se espera un aumento hacia el mediodía, según destacó el propio Schiaretti: “Es muy temprano para decir cómo será la participación, pero generalmente hay más afluencia alrededor del mediodía”.

Temas
