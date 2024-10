El Gobierno de San Juan y los sindicatos docentes reanudaron la paritaria

Este miércoles a las 15.40 se reinició de la paritaria docente que se había pospuesto por 24 horas. En la antesala, se conoció una buena noticia para los docentes. Si bien la jornada se anticipa reñida porque los tres sindicatos van con el rechazo a la propuesta, el Gobierno de San Juan anunció que no prevé descontar el día de paro al que convocó UDAP la semana pasada , en adhesión a la medida nacional dispuesta por CTERA, para la jornada de reclamo por fondos para la educación y contra el veto de Javier Milei a la financiación para las universidades.

La reunión prevista para el martes se pasó para este miércoles, después de que la titular del gremio UDAP, Patricia Quiroga, presentara problemas de salud y pidiera una prórroga hasta que le den el alta. En la previa, habló la ministra de Educación, Silvia Fuentes, quien en declaraciones a Radio Sarmiento dijo sobre el descuento del día que "por ahora no está previsto hacerlo. Nosotros hemos entendido que era un paro que se hacía la Nación, que no era nuestra forma de trabajar, porque en eso sí hay que ser respetuosos. Nosotros estamos en diálogo últimamente, entonces no habría situación para hacer un paro en la provincia. Eso es lo que nosotros pensamos".