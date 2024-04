Cuatro respuestas a cuatro comentarios: a los grises, ellos no los ven

Las redes sociales se han convertido en otro campo de batalla para la política. Es una trinchera en el que la lógica amigo-enemigo rompe todos los grises, las contradicciones en las que se ha cimentado la historia argentina. Por ahí me preguntan: ¿siempre se responde al troll agresivo que no tiene nombre, apellido y solo ofrece resistencia a cualquier humanismo? Las amenazas de cagón, jugando al policía malo y bueno a la vez no habilitan respuesta, pero si nos interpelan hacia la exposición de nuestras verdades. ¿Qué es la política, qué es el periodismo, sino es poner luz en los quilombos? Son más casta de lo que quieren admitir. Hay que iluminar con el debate, con argumentos, con puntos de vista panorámicos que celebren la diversidad de colores que nos constituyen. Hay mucho más que dos colores y dos formas de ver el mundo. Respuestas humanistas para los que proponen la tensión de un Boca-River permanente.

¡Quién hubiera dicho...Se empiezan a caer las caretas! ¡Finalmente, Lanata está del lado del kirchnerismo! Increíble

El archivo dejó de funcionar. Esta idea de falsos profetas, de Advengers que han creado sobre sí mismos los libertarios, de lograr la libertad en un mundo de planeros, kukas y negros los lleva a caen en atrocidades carentes de cualquier tipo de rigor. El famoso relato mata dato. No importan los hechos. No importa el camino trazado, el desconocimiento es total y contagioso.

¿Alguien se acuerda del León que cantaba haciéndose el Leonardo Favio? Es como si hubiera una verdad para cada quien. Perón en Comunidad Organizada, en la introducción de su exposición en el Congreso de Filosofía de Mendoza dijo que la degradación de la persona es no buscar las grandes verdades. Estamos viendo algo de eso en esta época: si yo quiero un Milei coherente, lo encuentro; si quiero un Milei estúpido, también lo encuentro.

"Y todavía habla, es insoportable, por favor que la Justicia empiece a actuar así se entretiene con sus causas y no opina, es la menos indicada"

No querés silenciar a Cristina, querés silenciar al pueblo argentino. Lo que les preocupa a los trabajadores, lo que le preocupa al que no llega a fin de mes, lo que le preocupa al excluido por un clasismo que desgarra. Quieren silenciar las preguntas, pero yo tengo tres por lo menos. ¿Te imaginás que hubiese pasado si por presiones de Cristina una diputada periodista de La Cámpora hubiera estado internada? ¿Qué hubiese pasado si se mofan de la pobreza como se están mofando? ¿Qué hubiese pasado si con el nivel de hambre que hay en el pueblo argentino un gobierno peronista hubiera comprado aviones?

Como nadie responde las preguntas, nuestra respuesta debe ser conformar una oposición firme a este proyecto de miseria planificada y deshumanizante; ser oposición sin especular. Milei dijo que iba a haber un ajuste y lo iba a pagar la casta pero al ajuste se lo comen los jubilados, los pibes, la clase media. MINTIÓ. Al pueblo argentino le importa comer, tener trabajo, pasarla bien. Hoy el gran miedo es caer en la pobreza, en la desesperación de quedar desempleado. Y nuestro deber como oposición es defender al pueblo trabajador.

DÍA GLORIOSO PARA EL PRINCIPIO DE REVELACIÓN

Quien quiera oír (ver) que oiga (vea)...

VIVA LA LIBERTAD CARAJO

El que juega a rey de la selva es un dicrómata. Buenos y malos, zurdos o liberales, civilizados o bárbaros... una simplificación que no le hace el honor al enorme y bravo pueblo argentino. No hay otra manera de explicar que no pueda ver la marcha más convocante y diversa en años. En San Juan y en todo el país, miles y miles de argentinos salimos a la calle para ponerle un límite a este gobierno cruel. Muchos emocionados, esperanzados, contentos, cantando, llevando un cartel y/o libro, dando relato de la importancia de la educación, la posibilidad de otros y nuevos mundos que significa el conocimiento. Esa emoción legítima, ese orgullo puede ser la nafta y el motor, para construir una alternativa al régimen anarcolibertario. En toda la diversidad y pluralidad, me emocionaron los negros, los pobres, los laburantes de oficios no profesionales, las amas de casa, los y las trabajadores de la economía popular, los que aún no logran que ningún hijo vaya a la universidad pero que tienen la esperanza intacta de que algún familiar sea el orgullo de la casa al recibir el título... son como el Diego siempre en las causas justas, siempre del lado correcto, siempre solidarios, nunca abandonan.

Zurdo nazi, no hablés de trabajadores, ni pueblo; ustedes son parásitos estatales y las phutas peronistas.

2%, probá con invertir, emprender, generar empleo, perdurar y después hablamos; sino cerrá el ocote y andá a vivir a Corea del Norte... Si seguís acá, callado como en TUGO

Te comiste todos los estigmas juntos. El peronismo ha sido siempre el gobierno que más empleo ha generado porque ha apostado a la producción, a la industrialización del país. Te comiste que el Estado no tiene que intervenir en la vida de los argentinos y las argentinas. Te comiste todos los versos juntos y encima de manera violenta y lo peor de todo es que no nos reconocés como compatriotas. Crees que nos tenemos ir a vivir a Corea del Norte, como si fuéramos los extranjeros. Qué idea fascista, el que no piensa como yo, el que no cree como yo, el que no tiene el mismo trabajo que yo se tiene que ir me está quitando un lugar. Si nos vamos todos: ¿a quién les vas a vender con tu emprendimiento? Por suerte hubo una marcha importantísima e histórica en defensa de los sueños de los trabajadores. Ay papá!