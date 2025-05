Cuando el odio manda, el silencio no es opción

¿Qué pasa cuando “la civilización” no deja de producir supuestas excrecencias?, ¿Qué hacemos cuando esa misma civilización es impiadosa y promueve el odio?

“La gente buena tiene que seguir existiendo”, dice el Tano Favalli en uno de sus diálogos con el personaje de Ricardo Darín en El Eternauta, la serie argentina más vista del mundo. En tiempos oscuros, en los que el presidente Javier Milei invita abiertamente a “odiar más”, la voz de Favalli nos obliga a preguntarnos por qué un mensaje de odio circula 600 veces más que cualquier otro.

Hoy el poder impone una forma de hablar, de pensar, de vivir y de opinar. Y todo lo que no sea legitimado por “las fuerzas del cielo” es marginado, expulsado, cazado socialmente. El resultado es un silencio doloroso. Pero los silencios, más tarde o más temprano, se rompen. Este es el desglose del silencio.

Desde hace semanas, Milei repite la consigna “no odiamos lo suficiente a los periodistas”. Claro que esa frase no incluye a los que le son funcionales: ni Jony Viale, ni Fantino, ni Trebuq, ni Majul. La propuesta de odio hacia los periodistas disidentes expone al rey desnudo: un dirigente frágil que, sin la lógica binaria del blanco o negro, se queda sin relato. Pero el odio es un fuego incontrolable, y tarde o temprano termina devorándolo todo.

Si se puede atacar impunemente a Carlos Pagni, principal columnista de La Nación, ¿qué queda para los sin voz? La sensación de desprotección es total. Un poder que se habla a sí mismo y que instruye a sus seguidores a decirle a una joven militante peronista “gorda come medialunas” porque “es un clásico”, está condenado a hervir en su propia maldad.

En el decálogo mileísta se afirma que “cuando el adversario es fuerte, la única forma de derrotarlo es con una fuerza mayor”. Y esa fuerza no es otra que el odio y la persecución: los únicos métodos en los que el poder libertario ha sabido echar raíces.

Este gobierno insensible, lamentablemente, tampoco es original. No es la primera vez que desde el Estado se incita a odiar, aplastar o eliminar a compatriotas. A lo largo de nuestra historia, las élites dominantes han ejercido la brutalidad. La última dictadura genocida fue la expresión más brutal del odio institucionalizado. No por casualidad sus autores la llamaron “Proceso de Reorganización Nacional”, en alusión directa al “Proceso de Organización Nacional” impulsado por Mitre tras la batalla de Pavón.

En Cacho, la biografía del comandante Chacho Peñaloza que Sarmiento escribe para justificar su asesinato, el sanjuanino cita al general francés Bugeaud, conquistador de Argelia: “Para vencer a los bárbaros con sus medios, era preciso hacerse más bárbaro que ellos”. Esa misma lógica es la que sostiene el decálogo mileísta: si el adversario es fuerte, hay que volverse más brutal, más cruel, más extremo. Ambos discursos, separados por siglos y geografías, comparten una matriz: la negación de la humanidad del otro como estrategia política.

Al día siguiente del asesinato del Chacho, José Hernández escribió: “El partido que invoca la ilustración, la decencia, el progreso acaba con sus enemigos cociéndolos a puñaladas”. El disfraz de la civilización como coartada para la barbarie es un guion repetido. Cambian los actores, no el libreto.

No sabemos si los odiadores mileístas han leído a Sarmiento, si conocen las atrocidades cometidas por los franceses en las colonias africanas o si tienen alguna noción del daño que el positivismo europeo le ha causado a la humanidad. Pero lo que sí está claro es que lo que hoy nos quieren vender como novedad no es más que el regreso de lo peor del siglo XIX. Nos atrasa doscientos años.

Lo que no deja de sorprender es el silencio cómplice de quienes, hasta hace poco, se rasgaban las vestiduras en nombre de la república, la libertad de prensa o el republicanismo institucional. Algunos porque tienen miedo, otros porque hacen cálculos, y muchos porque en el fondo acuerdan con la cacería. Pero esconderse, mirar para otro lado o acomodarse creyendo que el látigo no les va a llegar no garantiza nada. Este poder va uno por uno. Y cuando te toca, ya es tarde.

Por eso, quienes todavía creemos en una sociedad más justa tenemos que recuperar una ética mínima, elemental: no callarse frente a la injusticia, aunque no nos toque de cerca. No se trata de héroes ni de mártires, sino de no resignar lo esencial: la capacidad de conmovernos ante el dolor ajeno, venga de donde venga. Esa sensibilidad no es debilidad: es la condición indispensable para construir algo distinto.

Porque si los buenos siguen en silencio, el odio no solo grita. También gobierna. Y arrasa.