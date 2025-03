Asprosa denuncia hostigamiento, maltrato y hasta episodios violentos hacia el personal de salud de San Juan

Al respecto, explicó: “Estamos en un proceso de reestructuración del sistema de salud, con una política nacional que lo restringe, trabajando con pocos insumos y en un ambiente laboral que está tenso. Lo que ha pasado es que en algunos hospitales y servicios se están reestructurando y están yendo al choque con el personal, que es lo que lleva a los casos de denuncias de violencia y otros hechos”.

Embed - ASPROSA SAN JUAN on Instagram: " GRAVE SITUACIÓN LABORAL EN EL SECTOR SALUD Frente a las innumerables denuncias que hemos recibido en nuestro sindicato por maltrato, hostigamiento, desigualdad y condiciones laborales indignas, advertimos a las autoridades sobre la urgente necesidad de revertir esta situación. Las condiciones actuales no solo afectan gravemente la salud física y mental de los trabajadores, sino que también comprometen la calidad de atención que recibe la población. No es posible garantizar un sistema de salud eficiente si quienes lo sostienen son sometidos a un contexto laboral adverso y desprotección constante. Desde ASPROSA exigimos el cumplimiento efectivo de la Ley 26.693 de salud y seguridad laboral, el Convenio 155 y 190 de la OIT, y la Ley 27.580, para erradicar la violencia y el acoso en el ámbito de trabajo. Es momento de que las autoridades asuman su responsabilidad y actúen de inmediato para frenar estas prácticas inadmisibles. #CondicionesDignasYa #BastaDeHostigamiento #SaludSinViolencia #RespetoALosTrabajadores #ASPROSA"