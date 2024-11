Arrancó una nueva paritaria en San Juan: los docentes piden por diciembre y enero y les gusta el bono pero buscan sumas al básico

En la tarde de este martes, comenzó una nueva negociación paritaria entre el Gobierno de San Juan y los gremios docentes UDAP, UDA y AMET . La meta de los gremios es poder dejar cerrada una mejora salarial para diciembre y enero también de manera de recuperar ingresos ante la inflación. En la previa a la reunión sobrevoló, pedido desde los sindicatos y avalado desde la patronal, la idea del pago de un bono navideño , que los docentes ven con buenos ojos siempre y cuando no se descuide la inyección de sumas al básico.

Los tres sindicatos docentes habían planteado que buscarían el pago de un bono para fin de año, que sea un monto significativo que infle los bolsillos de los trabajadores en las fiestas, pero se manejan con prudencia planteando que prefieren las sumas al básico.

Esta eventual suma fija que se paga por única vez y no es remunerativa ni bonificable, ya se practicó en años anteriores y esta semana, consultado Marcelo Orrego sobre si lo ve plausible, no lo descartó, sino todo lo contrario. "Nosotros vamos a trabajar porque sabemos lo importante, lo necesario que es que a fin de año todos tengan ese pan dulce arriba de la mesa, que todos puedan estar en familia y en paz", afirmó. Y disparó: “Estamos trabajando en eso, vamos a hacer los máximos esfuerzos para que ese bono sea posible. Seguramente lo daremos a conocer en poco tiempo”. No obstante, el Gobierno de San Juan se maneja con pie de plomo sobre el control de gastos en medio de los recortes nacionales, con lo que se prevé una fuerte pulseada en la paritaria local.

En diálogo con TIEMPO DE SAN JUAN, la titular de UDAP, Patricia Quiroga adelantó sobre los pedidos que lleva a la mesa de negociación con los ministros de Orrego que "pedimos diciembre y enero, pedimos un porcentaje sobre la inflación y no lo mismo que te dé la inflación. Y por supuesto, nosotros preferimos más dinero en nuestros ítems. Si hablamos de un bono, sí, por supuesto que lo vamos a aceptar, un bono navideño, pero preferimos más dinero en nuestros recibos, es decir, en nuestros ítems".

Por su parte, también la titular de UDA, Karina Navarro, habló de la necesidad de negociar diciembre y enero juntos. Adelantó, en diálogo con TIEMPO DE SAN JUAN, sus pedidos al Gobierno: "Recomposición salarial del sector, porque los docentes llevamos mas de once meses con sueldos por debajo del índice de la pobreza, una vergüenza. Seguir insistiendo con el 25,5 % de diciembre 2023 que no se abonó y que no hay respuesta alguna sobre eso. Expedientes y décimas, que se abone lo adeudado".

También expresó Navarro, pelearán por puntos que impacten al salario y que si hay un bono, "que no sea un chiste, si no significativo en el bolsillo, el docente necesita sentirse bien". A la par, agregó que "de todos modos escucharemos la propuesta que lleve la patronal como lo hacemos en cada reunión paritaria".

Por su parte, el titular de AMET, Daniel Quiroga, no respondió la consulta sobre qué pedidos lleva su sindicato a la reunión paritaria. En el encuentro que se realiza en el Centro Cívico participan por la patronal el ministro de Hacienda, Roberto Gutiérrez; la ministra de Educación, Silvia Fuentes y el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem. Los acuerdos a los que llegue esta nueva paritaria con los docentes son la base para aplicar a los salarios de toda la administración pública de San Juan.