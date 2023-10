Se cumplió lo que nadie esperaba: el dólar blue en San Juan supera los $1.000

Descontrolado. Así está el dólar blue en San Juan. Con un arranque turbulento, en un día subió $100, superando los mil pesos. Y aun no termina la jornada.

image.png

En los grupos de compra – venta de distintas monedas, el dólar es uno de los que más se busca. La cotización promedio que se está manejando es de $940 para la compra y $970 para la venta durante la mañana.

Pero a medida que fue avanzando la jornada, la cotización superó los $1.000.

image.png

Algunos analistas a nivel nacional aseguran que la disparada del valor del dólar se da luego del debate presidencial del domingo y las declaraciones de Javier Milei, que generan ruido dentro de los mercados.

“Jamás en pesos, jamás en pesos. El peso es la moneda que emite el político argentino, por ende, no puede valer ni excremento, porque esas basuras no sirven ni para abono”, dijo. No sólo ratificó su plan de dolarización, sino que desalentó la renovación de los plazos fijos tanto de los ahorristas como de las empresas. Días antes había dicho que cuánto más alto esté el dólar, más fácil dolarizar. Para ello, la corrida sobre depósitos que impulsa es una movida en esta dirección.