Pedernal, el pueblo mágico que se volvió joya turística

Las primeras familias se ubicaron en Pedernal llegando desde Chile como también desde otras localidades de Sarmiento, Zonda, Calingasta y alrededores, debido a la industria calera que se instaló en la zona, creando fuentes de trabajo rentables para la época. A principios de la década del 90, se instaló el diferimiento “El Tambo”, perteneciente al grupo Pepsi Cola, generando importantes fuentes de trabajo para quienes se quedaron en el pueblo tras la crisis de 1970.

Recorrer hoy las calles de Pedernal representan un viaje en el tiempo. Sus arterias son de tierra, aún hay viviendas revestidas de adobe que conviven con las casas de fin de semana o los complejos para turistas. La señal telefónica no es la mejor, por lo que muchos visitantes lo eligen como destino para desconectarse de la rutina diaria y entrar en conexión con la naturaleza, con las riquezas de la tierra.

El pueblo tiene cientos de lugares maravillosos, algunos intervenidos por el hombre que narran su historia, como el puente, inaugurado en 2021, lo que significó un hito histórico para los habitantes que se encontraban desconectados cuando por las lluvias dividían el pueblo en dos. También está el cementerio, donde descansan los restos de pobladores que nacieron, crecieron y vivieron toda su vida entre las calles de Pedernal.

Pero sin duda uno de los lugares que más historias cuenta es la Escuela Albergue Josefa Ramírez de García, que fue fundada el 11 de noviembre de 1911. Su nombre no es una casualidad. Doña Josefa llegó junto a su marido Felipe y sus once hijos a un Pedernal que no contaba con institución escolar. Al ver la falta de espacio, inició gestiones y cediendo un terreno propio, se pudo levantar la escuela. De acuerdo a los relatos de sus habitantes, el establecimiento fue la primera escuela primaria de la zona alta de Sarmiento. “Nos gusta el lugar en el que vivimos, nos sentimos parte importante de él, y al finalizar nuestros estudios queremos dedicar nuestras actividades para su crecimiento”; relataron alumnos de E.G.B 3 de la Escuela Albergue en noviembre 1998, en un archivo que armaron desde la misma escuela y que hoy está en manos de los herederos de García.

El establecimiento no dejó de crecer, y la modernización llegó en 2019, cuando en el mismo terreno se inauguró el nuevo edificio para albergar alrededor de 30 niños y niñas y más de 160 alumnos. Hoy en día no solo es un establecimiento educativo, sino también un punto de encuentro y de referencia. Sucede que al lado de la escuela se ubica el Centro de Salud, por su frente pasa la RedTulum, y es el lugar donde al tener WiFi, se deja abierto para que tanto los habitantes como turistas puedan conectarse de manera temporal.

Las historias no solo viven en sus rincones y maravillas, sino también en la memoria de sus habitantes, en sus familias tradicionales que, pese a la conectividad, a la posibilidad de poder viajar, de instalarse en otras zonas del departamento o de la provincia, siguen eligiendo Pedernal. Así por ejemplo, se encuentra la familia García, un apellido más que conocido y popular en el pueblo, por el legado que dejó Josefa Ramírez de García, y por las generaciones que pasaron y siguen eligiendo Pedernal.

Perla y Hermes García se instalaron en Pedernal en 1980. Hermes era oriundo del pueblo y pasó toda su infancia entre cerros y animales, hasta que de adolescente se instaló en la ciudad para estudiar. Allí conoció a Perla, quien había culminado sus estudios para ser maestra de primaria. Juntos apostaron por crecer. Primero se instalaron en la casona de Doña Josefa, y luego tuvieron su casa. “Cuando llegue era un pueblo humilde, sencillo, la gente muy atenta”, comenta Perla.

Hermes tiene 80 años, ya está jubilado y pasa sus días en el lugar que lo vio crecer. Asegura que no quisiera estar en otro lugar. “Nos gusta más acá que la ciudad. Acá vemos el paisaje, lo verde. A mí me gusta en la mañana abrir las puertas, veo el cielo, el cerro. En la ciudad solo vemos paredes y paredes”, señala.

En la memoria de sus habitantes hay miles de anécdotas. Por ejemplo, Don Ismael, el vecino que tenía a su cargo la distribución del agua en el pueblo; o Doña Isabel, quien durante las mañanas recorría una parte del pueblo tomando recados y noticias, y por las tardes se dirigía a la otra punta del pueblo, cruzando el puente, para contar todo lo que había conseguido saber durante el día, y así transmitía noticias y mantenía el pueblo comunicado.

En el pueblo hay familias históricas, otras que disfrutan del lugar y construyeron casas para pasar el fin de semana o las vacaciones, y últimamente se ha vuelto en un importante lugar para los turistas que buscan conectarse con la naturaleza y sus maravillas. Sus habitantes, quienes llevan décadas recorriendo sus calles y haciendo del lugar su hogar lo definen como "un pueblo mágico". Pasar solo un par de horas en Pedernal renueva la energía de cualquiera, siendo un escape de todo a minutos de la Ciudad.