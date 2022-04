El detrás del Gammer Fest, los protagonistas de los juegos que vuelven locos a todos

No hay rango de edades y había juegos para todos los gustos. El Centro Cultural Conte Grand se vistió de gala para una de las noches más elegidas por los sanjuaninos, las de los videojuegos. Coparon la inmensa sala del edificio e hicieron largas filas para probar absolutamente todas las máquinas que había en el lugar.

Tiempo de San Juan visitó el Gamer Fest y habló con Ismael, uno de los líderes del evento, quien en primer lugar expuso que lo que están viviendo en este primer día con los juegos fue una locura: "Estoy super feliz, esto no tiene rango de edades, ya que estamos armando una comunidad abierta a todos. Hay muchas familias que no les llega información sobre qué es el mundo de los videosjuegos, pero hay todo un detrás, no es solamente sentarse a jugar".

Otro de los sectores más concurridos fue la plataforma de baile, donde cada participante elije un personaje y lo pone a bailar ante la atenta mirada de los presentes.

Carla, la joven encargada de este rincón del Gamer Fest contó a nuestro medio en qué consiste y quiénes son los que se animan a probarlo: "Todo esto es Free Style y diversión. Hay edades desde los 5 a 30 años, es variado. Esto es un espacio para que todo el mundo gamer se reúna".

Si bien el tema de los juegos era bastante variado, uno de los que se llevó las largas filas fue el de Realidad Virtual. Este consiste en un entorno de escenas y objetos de apariencia real -generado mediante tecnología informática- que crea en el usuario la sensación de estar inmerso en él.