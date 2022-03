Ser mujer y la construcción de una identidad: cinco miradas de cinco referentes

Cada 8 de marzo es conmemorado el Día de la Mujer, fecha establecida formalmente por la Organización de las Naciones Unidas desde 1975, con el objetivo de promocionar la igualdad de derechos entre géneros.

Pero, ¿qué significa ser mujer?, ¿a qué altura del camino de la igualdad se encuentra la mujer?, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de serlo?. Esas y otras preguntas, bajo la mirada de seis mujeres sanjuaninas.

Irene Blasco Lucas, doctora arquitecta e investigadora de la UNSJ

Marcela Flores, 48 años, miembro de la Iglesia Cristiana Evangélica del Barrio Rivadavia. Maestra de Escuela Bíblica en varias congregaciones.

¿Qué significa sentirse mujer?

Sentirme mujer es concordante con una realidad, mi cuerpo es el de una mujer. Me siento muy conmovida por haber sido pensada, desde antes de que naciera, por Mi Creador, Mi Dios y Padre Celestial quien me hizo tal cual soy y me regalo dones que trato de usarlos de la mejor manera.

¿Cuáles son las desventajas de serlo? ¿y ventajas?

Las desventajas: quisiera tener la fuerza física de los hombres para poder hacer más cosas que requieren esa fuerza. Pienso que las mujeres, por lo general, son más "emocionales” que los hombres y a veces eso nos juega en contra cuando no sabemos dominarlas. Pero cuando si podemos expresar lo que sentimos con madurez eso es una ventaja.

Creo firmemente que las mujeres somos privilegiadas. Se nos dotó de ternura, compasión, inteligencia, creatividad, intuición, resistencia y espíritu de lucha por nosotras y lo que amamos.

Lo vemos en mujeres que han logrado ocupar lugares en casi todos los ámbitos; científicos, literarios, artísticos, deportivos, etc. Pero por sobre todo lo veo en la mujer “común” que trata cada día de edificar su hogar en medio de limitaciones económicas y sin embargo pone toda su capacidad intelectual, física y emocional para las tareas más rutinarias, pero básicamente importantes, velando por los suyos y su bienestar. Qué sería de este mundo sin nosotros.

Y ahí entra lo que para mí es el mayor privilegio, el de dar a luz vida. El hecho de que la mujer con su vientre puede albergar un ser humano o con su corazón puede amar a un niño o niña como si hubiera salido de sus entrañas es un milagro inmensamente poderoso. Para eso necesitamos amor. Ese es el regalo más grande que podemos recibir y dar. Y eso viene de quién es amor y vida, de Dios mismo. Él lo derrama sobre nosotras para compartirlo a otros. Hoy en día es triste ver como la maldad de hombres y mujeres desdibuja lo que fue en un principio y vemos tanto sufrimiento alrededor. Pero cuando una mujer se deja usar por el Poder del Amor y la Vida creo que un hogar, un barrio, una ciudad pueden ser impactados positivamente.

¿A qué altura del camino de la igualdad se encuentra la mujer?

Entiendo que no puede existir una igualdad absoluta en todo con el hombre porque no somos iguales. Cada uno fue creado con características especiales que nos enriquecen cuando las unimos por un bien común. Un trabajo, un objetivo, una familia. La mujer pierde su "esencia" cuando quiere ser igual al hombre. Quizás no es lo que se escucha hoy en general, pero así pienso y vivo.

¿Alguna autocrítica que te hagas como mujer?

Mis hijos y esposo saben cuan perfeccionista puedo llegar a ser, aunque también con los años me volví más compasiva conmigo misma y eso trae mucha tranquilidad.

No dejo de tratar de darlo todo y lo mejor pero cuando no puedo o no sale como yo quisiera lo dejo en manos de Dios y es ahí que descanso.

¿Por qué elegís día a día ser mujer?

Elijo seguir siendo lo que Dios quiera que sea, una mujer amada y que ama.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ale Gurguí. Estudiante de Psicología y activista LGBT+

Desde tu percepción, ¿qué significa autopercibirse y sentirse mujer?

Ser mujer va más allá de algo físico, es más que tener un útero y poder reproducirse, dado a que inclusive hay mujeres con útero que no pueden tener hijos y eso ¿las hace menos mujer?. Ser mujer tampoco es ser una persona femenina, este es un atributo relacionado a este género, pero tampoco es lo que te convierte en mujer ¿o acaso si una mujer no usa maquillaje deja de ser mujer? Yo creo que el saber que sos mujer te hace mujer, el sentir identificación con el género.

¿A qué altura del camino de la igualdad consideras que se encuentra la mujer?

Personalmente no podría darte un porcentaje como la ONU u otras organizaciones que lo hacen a partir de estudios que realizan. Lo que si puedo decir es que mientras las mujeres sigan teniendo menos oportunidades laborales que sus pares hombres, mientras sigan sufriendo de actos como acoso callejero desde la pre adolescencia, mientras los índices de violencia de género sigan tan alarmantemente altos, mientras puedan suceder casos atroces como abusos en grupo y diversas personas salen a justificar a los abusadores, mientras todo eso suceda podemos decir que en el camino hacia la igualdad aún nos falta un enorme trecho.

Previo a tu autopercepción como no binarie ¿tuviste alguna autocrítica al pensarte como mujer?

Yo creo que las personas a las cual se nos socializa como mujer vivimos en constante autocritica. Está este mandato social de que siempre debemos estar "perfectas", tanto físicamente como con nuestras interacciones sociales. Por ejemplo, debemos responder a cada situación con buena actitud, porque sino somos unas "histéricas" , inclusive si es una situación que nos afecta directamente. Entonces nos vemos obligades a estar bajo constante auto análisis con el fin de encajar y poder vivir con mayor facilidad el día a día.

¿Por qué eliges día a día "no ser mujer"?

Yo no decidí no ser mujer, yo decidí ser fiel a mi misme y quien de verdad soy: una persona de género no binario.

------------------------------------------

Ailén Roco Navea, estudiante y madre adolescente

¿Qué sentirse mujer?

Darse cuenta que se es mujer más allá del cuerpo. Creo que está en la forma de ser, de sentir y de demostrar.

¿Cuáles creerías que son las desventajas de serlo? ¿y las ventajas?

Como desventaja considero que te minimizan, te critican por todo, idealizan sobre la mujer situaciones o proyectan cosas que no muchas pueden cumplir o algunas ni siquiera quieren cumplir. Desde mi punto de vista no considero que haya ventajas al ser mujer. Todo el tiempo hay que estar diciéndole al mundo porqué estamos en el lugar donde estamos, como si los hombres tuvieran esa misma necesidad de recordarlo, como si nos regalaran algo cuando en realidad lo que tenemos es porque hemos peleado para que así sea.

¿A qué altura del camino de la igualdad consideras que se encuentra la mujer?

Ni a la mitad del camino. Aún falta mucho para lograr una igualdad justa tanto para la mujer como para los otros géneros.

¿Tuviste alguna crítica al pensarte como mujer?

Críticas si, un montón. Muchas opiniones sobre mi forma de vestir, sobre ser más femenina por ser mujer o de las cosas que puedo o no decir. Lo que no entienden es que soy mujer y elijo serlo a mi manera de la forma en la que me sienta más cómoda.

¿Por qué eliges día a día ser mujer?

Creo que ni lo eligió simplemente fluye ser mujer a mi manera día a día.

--------------------------------------

Jazmín Milenka Escudero, artista transgénero

Desde tu percepción, ¿qué significa sentirse mujer?

Más allá de lo exterior sentirse mujer es algo que traemos desde el nacimiento, significa que entendemos la diferencia entre lo que nos corresponde como tales y luchamos para cumplir.

¿Cuáles creerías que son las desventajas de serlo? ¿y ventajas?

Las desventajas son muchas, porque aún existe el machismo y personas que creen que por ser mujer sos inferior.

Y las ventajas de serlo es que el mundo necesita a una mujer para seguir funcionando, una madre una esposa, una hija. Es necesario una mujer en cada situación y etapa de vida.

¿A qué altura del camino de la igualdad consideras que se encuentra la mujer?

Creo que hemos avanzado mucho, pero aún queda un largo camino por recorrer para validar nuestros derechos y para ser reconocidas, primero como personas y luego como mujeres luchadoras e independientes.

¿Tuviste alguna autocrítica y/o crítica al pensarte como mujer?

Lo único que criticaría es porque dejamos pasar tanto tiempo para terminar con la desigualdad en un mundo que históricamente fue gobernado por hombres.

¿Por qué eliges día a día ser mujer?

Porque me hace feliz, porque no elegí sino que nací mujer y porque me llena de orgullo saber que pude, puedo y podré, aunque muchos crean que no. Acá estoy. Seguiré creyendo en mi y en mi fuerza, en mi superación e instinto de mujer junto a millones más que luchamos y soñamos con un mundo donde no nos violen, no nos maten, no nos hostiguen por el simple hecho de ser mujeres. Para que respeten muestro género y entiendan que no hay niveles, que todos somos iguales.

----------------------

Adriana Graziani, empresaria sanjuanina

Desde tu percepción, ¿qué significa autopercibirse y sentirse mujer?

Autopercibirse o sentirse mujer para mi es sentirse genuina, orgullosa de ser como somos, que tengamos miradas diferentes y podamos aportar nuestro parecer, sentirnos libres de opinar y ponerle a cada cosa nuestra impronta.

¿Cuáles creerías que son las desventajas de serlo? ¿y ventajas?

Podemos ver cómo desventaja desigualdad en el trato. Existen aún oficios o trabajos donde la mujeres no pueden entrar o no se animan a ocupar ciertos sectores o áreas como la mecánica, electrónica, y hasta la construcción es mirada con malos ojos cuando lo pretende una mujer, sin dejar de lado una baja en los salarios cuando llega el momento de compararlos a los del género masculino. Los puestos gerenciales difícilmente son ocupados por mujeres aunque hay excepciones, por supuesto.

Como ventajas tenemos muchas. En general no somos tan estructuradas, apostamos a los cambios y nos gusta ver de manera diferente algunas situaciones. Tenemos una gran capacidad de crear, por nuestro instinto maternal nos aferramos a los proyectos y los tomamos como nuestros y lo encaminamos como encaminamos y protegemos a nuestros hijos.

¿A qué altura del camino de la igualdad consideras que se encuentra la mujer?

El camino de la igualdad creo que está comenzando. Se han modificado muchísimas cosas pero veo que hasta a nosotras mismas nos cuesta a veces mirarnos y entender cómo somos. Muchas mujeres se autoperciben débiles y poco preparadas para enfrentar la vida y eso debe cambiar. Creería que nunca vamos a ser como el hombre porque tenemos maneras diferentes de pensar, ver y de actuar pero debemos aprender a respetarnos y sentirnos que somos equipo y ninguno es más o menos que el otro.

¿Tuviste alguna autocrítica y/o crítica al pensarte como mujer?

Cómo autocritica puedo decir que al principio me sentía diferente e incapaz de poder hablar el mismo idioma del hombre en la industria. Proponer cambios en un área de producción era para mi un sueño imposible de lograr y costó animarse y perder el miedo a equivocarme o a quedar en ridículo al no entender el manejo de algo. La industria siempre fue liderada por hombres pero hoy en día vemos cada día más mujeres que se atreven a estar en un puesto gerencial, liderando sector llenos de hombres y sentirse iguales . Mujeres que se animan a dar su parecer, una mirada sin duda más blanda y en muchos casos descontracturada.

¿Por qué eliges día a día ser mujer?

Elijo cada día ser mujer porque me siento feliz con lo que soy, aguerrida, audaz, respetando lo que soy sin miedos, sintiendo que soy mi mejor versión. A lo largo de mi vida logré muchas cosas y voy a lograr muchas más porque me encanta crear y generar cambios en cada lugar donde me toca estar