Atención usuarios: OSSE cambia el horario restringido de uso de agua potable

Como todos los años, con el cambio de estación OSSE modifica el horario restringido del uso de agua potable en la provincia y desde la repartición recuerdan no solo el horario sino algunos consejos a tener en cuenta para aprovechar el uso del agua y evitar multas.

Desde el primero de abril hasta el 31 de octubre el horario restringido del uso es de 11 a 17 horas, todos los días, incluidos los feriados. Dentro de ese horario no está permitido el lavado de veredas y riego de calles, riego de jardines y arbolado en general, lavado de autos, llenado y reposición de agua en piletas o cualquier otro uso distinto al consumo humano. En caso de hacer un uso indebido del agua potable, el usuario puede percibir una multa de parte de OSSE.

Inspectores de OSSE son los únicos habilitados a realizar multas en el domicilio infractor. Pasados los 5 días hábiles el usuario podrá dirigirse al Juzgado de Falta expuesto en la infracción o esperar que dicho juzgado le envíe la notificación. Es el organismo judicial quien informa tanto el costo como la gestión de pago.

Para evitar sanciones y hacer un mejor uso del servicio, desde OSSE brindan algunas sugerencias, como regar en forma de lluvia en horario de mañana o al anochecer, lavar el auto con balde y no manguera, no dejar la canilla abierta si no se está usando el agua y revisar las cañerías del hogar para descartar pérdidas de agua.