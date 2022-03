Marcha atrás: con críticas a ACODEPAS, EPRE suspendió la audiencia por la estación en El Leoncito

La polémica en torno a la construcción de una estación trasformadora en la zona de la Pampa El Leoncito parece tener un fin, al menos de manera provisoria. Sucede que tras conocerse el rechazo de ACODEPAS (Asociación Civil para la Conservación y Defensa del Patrimonio Sanjuanino), desde el EPRE suspendieron la audiencia pública ambiental.

Oscar Trad, presidente del Ente Provincial Regulador de la Energía Eléctrica, comentó en diálogo con Radio Manantiales que decidieron suspender la audiencia para “difundir el proyecto”. Según detalló, son los propios calingastinos quienes deberían opinar sobre si están a favor o en contra de la instalación de la línea eléctrica en la zona de los observatorios ubicados en barreal, y no de “gente que vive a montones de kilómetros de distancia que empiezan a opinar sobre lo que le conviene a los calingastinos o no”.

Claramente Trad hacía referencia a las declaraciones radiales que tuvo Jorge Cocinero, presidente de ACODEPAS, en la mañana de hoy. “Hay gente que está en la ciudad y mete esto en un tema político que nada tiene que ver. Esto no es política, es un tema técnico y son los caligastinos quienes tiene que tomar la decisión, por eso la audiencia se hace allá. Las audiencias ambientales se hacen en los lugares donde se produce el impacto ambiental. Incluso habíamos previsto poner una combi para llevar hasta la audiencia a quienes quisieran asistir”, dijo.

Por su parte, el secretario de Ambiente, Francisco Guevara, en contacto con radio Sarmiento afirmó que a primera hora de la mañana recibió un comunicado desde el EPRE suspendiendo sin fecha la audiencia que estaba prevista para el martes 29 de marzo.

Trad afirmó que, en caso de no tener el visto bueno de los vecinos de Calingasta, los trabajos para asegurar el suministro de energía eléctrica no se realizarán y continuarán como están hasta el momento, ya que no hay otra forma viable de poder abastecer la zona.

En febrero, cuando autoridades del EPRE se reunieron con los concejales calingastinos, Trad comentó a Tiempo de San Juan que la línea serviría para potenciar el desarrollo de la zona. Ahora quedará esperar a que se fije una nueva fecha para la audiencia pública ambiental que se realizará en la zona de los observatorios.