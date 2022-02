La escritora del momento y una increíble conexión con San Juan

Camila Sosa Villada ganó en el 2020 por su novela “Las Malas” el premio de literatura “Sor Juana Inés de la Cruz”. La escritora, aclamada por el público y la crítica, retrata mundos inexplorados por el mundo de las letras. Describió con crudeza y en un lenguaje llano la vida de las trabajadoras sexuales trans. Por su forma de relatar y por su ascenso en la literatura, viene protagonizando páginas en distintos medios de comunicación del mundo. En una entrevista que le hizo Infobae, Sosa Villada reveló que tiene una estrecha conexión con San Juan.

Sosa Villada es cordobesa. Su infancia fue muy compleja, se sintió muy sola en la niñez y única en su especie, según contó. De pequeña no tenía referentes que le ayudaran a entender su condición de género, pero tenía lecturas que le permitían escapar de ese lugar donde nadie parecía ser como ella. “Me tocó centrarme en mí. Tenía lecturas hechas: Gabriela Mistral, Alfonsina Storni, García Márquez, Borges, lo que sí tenía eran determinados horizontes, que no tenían que ver con mi género, sino con lo que me interesaba del mundo, lo que me interesaba de la vida”, recordó.

Fue así como se conectó con la literatura. Se tuvo que ir del pueblo donde creció por la discriminación que sufría. Inicialmente estudió Biología en la universidad, posteriormente Comunicación Social, abandonó y empezó con el trabajo sexual. Luego volvió a la facultad y estudió Teatro. Justamente en el 2008, una de sus antiguas compañeras de la universidad, María Palacios, creó, como trabajo de grado de la licenciatura en Teatro de la Universidad de Córdoba, una obra que se llamó “Carnes tolendas, retrato escénico de una travesti” y como protagonista, de la historia y de la obra, llamó a Camila Sosa.

La pieza teatral fue un éxito y de las cuatro funciones que tenían que hacer como requisito para el grado, pasaron a hacer cuatro por semana. Camila ahora era una actriz reconocida y salió de las calles, como le habían pedido sus padres, un año antes, mediante una promesa a la Difunta Correa.

La Difunta Correa se transformó en una inspiración y también en parte de sus éxitos. En 2010, el cineasta Javier van de Couter, quien la vio en una función de “Carnes tolendas”, le ofreció el papel principal de su ópera prima “Mía”, en 2012 Camila filmó la serie “La viuda de Rafael”, a la que siguieron varias obras de teatro y series televisivas, hasta que en 2017 participó en “El cabaret de la difunta Correa”. Allí otra presente la santa popular que murió en San Juan.

“La Difunta Correa es una santa popular argentina que murió de sed en el desierto huyendo de unos violadores con su hijo en brazos; la gran incógnita de la historia es qué sucedió con su hijo, porque nunca más se habla de él. En esa obra, hacia el final, yo interpreto un personaje que se llama la tía Encarna, que cuenta cómo encontró al hijo de la Difunta Correa en el parque Sarmiento y, mientras hacía la obra, pensaba que ese personaje daba para mucho más y empecé a escribir “La historia de la tía Encarna y el brillo de los ojos”, agregó en diálogo con Infobae.

Fue a través de esa historia como inició su carrera de éxitos literarios, que la posicionó en la elite de la literatura latinoamericana.