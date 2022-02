Cuatro departamentos sanjuaninos, los más afectados por las lluvias: grandes daños en viviendas

El informe preliminar del Ministerio de Desarrollo Humano, que a primera hora de este miércoles seguía con relevamientos y operativos en diferentes puntos de la provincia por las tormentas que azotaron la provincia durante la noche anterior, da cuenta de que Capital, Rivadavia Santa Lucía y Chimbas, fueron los departamentos con mayores precipitaciones e impacto registrados. No obstante, no se reportan, hasta este momento, evacuaciones pero sí hay muchos pedidos para reparación de techos y paredes que no soportaron tanta agua.

"Se están dando pedidos en Alto de Sierra, 9 de Julio, se trabaja con los municipios para acelerar la recuperación de viviendas, más cuando el pronóstico no es alentador. No tenemos hasta ahora evacuados, no tenemos conocimiento por ahora", dijo el director de Emergencia Social, Sergio Pelaytay en declaraciones a AM 1020. En la zona Norte de Pocito que fue de las más afectadas el temporal pasado, esta vez no hubo tantos daños y se concentran esfuerzos en lugares como Sarmiento y Rivadavia donde hay más pedidos de asistencia.

Por otro lado, Jáchal fue el primero en recibir la lluvia pasadas las 18.30 del martes. Afectó viviendas, rutas y calles.

El resto del Gran San Juan se presenta con menos problemas, pero a esta hora se están realizando los relevamientos por parte de las áreas sociales de cada municipio.