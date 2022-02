Día de los Enamorados: también una fecha para reflexionar sobre violencia en la pareja

El “Día de los Enamorados” también se presenta como una oportunidad para reflexionar sobre la violencia en la pareja. La fecha sirve como disparador para dialogar sobre aspectos de la pareja que provocan factores de riesgo que devienen en violencia, según comentaron desde el Ministerio de Desarrollo Humano.

El “amor” idealizado puede desembocar en situaciones de maltrato, violencia de género, dependencia emocional, y justamente desde el área de la Dirección de la Mujer, dijeron, se intenta reforzar a través de diversas herramientas y programas brindando respuestas inmediatas para cada caso.

Esta violencia se presenta de forma cíclica en un círculo vicioso en el que tanto el hombre como la mujer o el colectivo LGTBQI+ se encuentran atrapados. El “amor romántico”, también es un ingrediente primordial para el ejercicio del control, la manipulación y las agresiones, que destroza la autoestima e invita a convivir con abusos, maltratos, y explotación en medio del ideal inexistente.

Esto no significa que una persona no pueda tener pareja, novio, o incluso casarse, por el contrario; significa derribar la idea de que el amor "todo lo aguanta" y "todo lo puede" o querer buscar la 1/2 naranja, ya que sin él esta estamos "incompletos/as", esto hace que nos aferramos a situaciones de maltrato, abuso, explotación y a veces se llega al punto humillarse por sostener un amor.

En este sentido, la psicóloga Carolina Suarez (Mat. 763) manifiesta “la etapa de enamoramiento le pide que compartan muchos momentos juntos, donde el amor romántico aparece, y poco a poco aparece situaciones tales como “estas seguras de juntarte con esta persona”, entonces comienzas alejarte de los vínculos sociales, en relación a lo personal, comentarios en relación al aspecto físico, uso de determinada ropa, si estas muy gorda muy flaca, etc”.

Además, Suarez acotó “en estas situaciones es fundamental no ponerse en contra, si no paulatinamente mostrarle, las cosas que solían hacer en familia, que se extraña su presencia en alguna reunión familiar, dese este lugar debemos ayudarlos, porque la otra parte le mostró y no desde el lugar del atacar a la otra persona, si nos ponemos en contra de la otra parte confirmamos lo que esta persona le viene remarcando”.

El maltrato suele comenzar con conductas de abuso psicológico, difíciles de identificar porque están enmascaradas en apariencia de cariño y afecto. Estos comportamientos restrictivos y controladores van socavando la capacidad de decisión y autonomía de las mujeres y LGTBQI+, te contamos algunas señales con las que puedas darte cuenta que vives una relación violenta.

Señales de alerta de posible violencia en el noviazgo:

Aislamiento de toda relación familiar, social, amistades, evitando que la persona pueda tener otros criterios o pedir ayuda

Actitud posesiva e insegura, la persona violenta no permite que su pareja tenga amistades y la vigila constantemente. Sin motivo aparente, se enoja a menudo en forma extrema.

Te cela, insinúa que andas con alguien más, o te compara con sus ex novia/os, te desvaloriza, te ofende y te descalifica

Recibe un trato autoritario, se controla su forma de ser, de vestir y sus actividades.

Su opinión no es tomada en cuenta.

A menudo la/lo hace pasar situaciones vergonzosas o se burla de ella/él frente a la gente.

Recibe presión para tener relaciones sexuales o realizar actos sexuales que no disfruta.

Es manipulada(o) o chantajeada(o) emocionalmente.

Le dice cosas hirientes o abusa de ella/él cuando ha ingerido alcohol o drogas.

Le echa la culpa cuando la/lo trata mal, diciendo que ella/él lo provocó.

No le cree cuando ella/él dice que la/lo ha lastimado.

Sientes vergüenza por lo que estás pasando y decides no contarle a nadie.

Mediante violencia física se intimida a la víctima creando un estado de pánico y terror

Muestras de amor y afecto que crean una dependencia emocional

El Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social y la Dirección provincial de la Mujer, ante sucesos de violencia intrafamiliar, activa diversos protocolos de actuación frente los diferentes casos que pueden presentarte.

El área de Mujer brinda protección integral a las mujeres víctimas de violencia y previene a través de diversas acciones para erradicar la violencia en los ámbitos en que desarrolle.

En caso de que sufras violencia acudí a la Dirección para asesorarte y denunciar en la Justicia.

Dónde te podés acercar si sos víctima de violencia de género:

WhatsApp al 264-486-5622 (las 24 horas)

Línea 144 (las 24 horas)

Línea Rosa 0800 666 6351 (las 24 horas)

Áreas Mujer (atención es de acuerdo a los lineamientos de cada municipio).

Están disponibles los teléfonos 4222713 – 4221358 (lunes a viernes de 7 a 13).

Las oficinas están ubicadas en 25 de Mayo 451 (oeste)

Podes escribir a sanjuanmujer@gmail.com

También podés contactarte a través de redes sociales.