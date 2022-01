"Me estoy volviendo loca, deshecha en mil pedazos": la cruda y desgarradora carta de la mamá de Yoselí

El 1 de enero, Yoselí fue encontrada sin vida a unos 300 metros del asentamiento donde ella y su familia vivía. En una escena tremenda, su cuerpo exhibía al menos 11 heridas provocadas por un arma blanca en el cuello y el rostro y luego la autopsia comprobaría que también había sido agredida sexualmente.

El caso todavía sigue causando conmoción en la provincia, mientras que el único acusado del crimen permanece tras las rejas, cada vez más acorralado por las pruebas. Se sospecha que, con la cantidad de indicios que apuntan contra él, la investigación esté encaminada y el sospechoso cumpla la condena que le corresponde.

A casi un mes del brutal crimen, su mamá Yésica, escribió una cruda y desgarradora carta que compartió en su estado de WhatsApp. En la misma habla desde el dolor. "Cómo te extraño mi bailarina. Anoche íbamos caminando, cuando escucho esa vocecita gritándome `maa`. Me paro y pregunto `¿escuchaste, me está llamando?. Sigo caminando y me sigues gritando `mami`. Miro al cielo y dije `sí, vamos todos juntos acá mi amor", comenzó el escrito que compartió con su familia y amigos.

"Ya no sé qué hacer, pasan los días y voy sintiendo esa necesidad de que me abraces, que me des esos besos, que te pongas a gritar y a bailar, y salgas a jugar mi vida. Te extraño tanto. Esa ausencia ya la voy notando. Cada día que va pasando me voy volviendo loca porque me falta un pedazo de mi corazón. Estoy deshecha en mil pedazos mi pelucita", agregó.

Mirá el mensaje completo: