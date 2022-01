Los sanjuaninos también se manifestaron en contra de Atampiz por la polémica licencia a mujeres

La decisión del intendente de Zonda, Miguel Atampiz, de licenciar a todo el personal de mujeres del municipio por 15 días, con el motivo de disminuir la cantidad de personas que trabajan en la comuna y así evitar la propagación de coronavirus, sigue dando que hablar. Luego de que la medida municipal fuera fuertemente criticada por los medios nacionales y por concejales opositores, quienes tildaron la decisión del jefe comunal como "un chiste", los sanjuaninos también opinaron al respecto.

Según el relevamiento, del que participaron 2869 personas, el 75% se manifestó en contra de la decisión de Atampiz. De ese total, el 46% opinó que el jefe comunal no debió licenciar a nadie, mientras que para el 29% restante debió licenciar a mujeres y hombres por igual.

Por otro lado, el 24% de los participantes se mostró en acuerdo con la medida de licenciar a todas las trabajadoras municipales de Zonda.

Cabe recordar que este jueves, la periodista especializada en género, Marina Abiuso y su compañera Dominique Metzger dijeron, en el aire de Todo Noticias (TN), que no tenía explicación la decisión de Atampiz y que a pesar de haber intentado comunicarse con el jefe comunal no tuvieron éxito. "No tiene ningún sentido", dijo Abiuso y agregó: "Por ahora desde Zonda, silencio".

Por otro lado, el edil del espacio San Juan Primero, Carlos Cortéz, también apuntó contra otras irregularidades en la gestión municipal.

Según el hombre de San Juan Primero, el "chiste" de la polémica licencia exclusiva para mujeres no es legal. "No sé si esto es una medida, es legalmente inexistente, no pasó por el Concejo porque estamos en receso y no se nos entregó ningún decreto de la intendencia", explicó.